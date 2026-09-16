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股市焦点：新加坡航空公司、EGP Energy、Q&M Dental

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Sep 16, 2026 · 08:47 AM
    • 这家国家航空公司表示，得益于“健康的需求”，其8月份的客运量同比增长1.5%，达到1380万收入客公里。
    • 这家国家航空公司表示，得益于“健康的需求”，其8月份的客运量同比增长1.5%，达到1380万收入客公里。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】以下公司在周三（9月16日）发布了可能影响其证券交易的新动态：

    新加坡航空公司 (SIA) ：这家国家航空公司周二表示，因“需求健康”，其8月份的客运量同比增长1.5%，达到1380万收入客公里。同期，其客运运力增长了3.5%，达到1600万可用座位公里，载客量则增长3.6%，达到370万人次。客运量和运力的增长主要来自东亚、欧洲和西南太平洋地区。在该消息发布前，该股收盘下跌0.3%或0.02新元，报6.61新元。

    EGP Energy ：EGP Energy 的一家间接全资子公司已签订一份合资协议，与马来西亚上市公司 UUE 的一家全资子公司成立合资公司，初始实缴资本为100万令吉（约合24万5314美元）。这是 EGP Energy 自7月29日上市以来首次进入海外市场。该合资公司将在马来西亚注册成立；EGP Infrastructure Investments 将持有其60%的股权，Kum Fatt Engineering 将持有剩余的40%。在该消息公布前，EGP Energy 的股价周二收盘下跌2.7%或0.02新元，报0.715新元。

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