值得关注的股票：新航、吉宝房地产信托、新科工程、DFI零售、丰树物流信托、香港置地、凯德印度信托

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（7月29日）的交易：

新加坡航空公司 (Singapore Airlines) ：这家国家航空公司在截至6月30日的第一季度陷入亏损，净亏损为7600万新元，而去年同期则实现净利润1.86亿新元。尽管营收达到创纪录的57亿新元，但仍出现亏损。新航周二表示，亏损主要是由于中东冲突导致燃油净成本飙升78.5%，以及应占印度航空的亏损份额增加，从而拉低了营业利润。在业绩公布前，该股周二收报7.77新元，上涨0.8%或0.06新元。

吉宝房地产投资信托 (Keppel Real Estate Investment Trust) ：该信托的管理人周三宣布，由于单位基数扩大，其上半年每单位派息（DPU）从0.0272新元降至0.0261新元，跌幅为4%。除息日为8月5日，派息日为9月15日。当期的运营可派发收入为1.196亿新元，同比增长25.2%。此外，管理人宣布该信托将以115亿日元（约合7020万美元）的价格，脱售其在东京一栋名为KR Ginza II的永久地契精品办公楼的多数股权。吉宝房地产信托的单位价格周二收报0.89新元，上涨0.6%或0.005新元。