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【新加坡】以下公司星期二（11月17日）的股价可能受到最新动态影响：

新加坡航空公司 (SIA) ：由于航空旅行需求“坚韧”，这家国家航空公司报告其10月份的载客量同比增长3.5%。新航及其廉价航空子公司酷航 (Scoot) 当月共运载370万名乘客，同比增长4.5%。集团10月份的客运运力同步增长2.9%，载客率则上升0.5个百分点至87.8%。新航股价星期一上涨0.8%，或0.06新元，收报7.22新元。

奥兰集团 (Olam) ：该公司星期一在交易所文件中表示，由于交易的某些条件未能满足，其以1.75亿美元出售港口和物流运营商 Arise P&L 公司32.4%股份的协议已于11月15日终止。奥兰集团于2025年4月与迪拜投资平台 Equitane DMCC 达成买卖协议，并预计该交易将于2025财年完成。奥兰集团股价星期一收于0.845新元，下跌1.7%，或0.015新元。

星狮集团 (F&N) ：这家饮料制造商公布，由于饮料业务复苏以及越南联号乳制品公司 Vinamilk 贡献增加，其截至9月底的下半财年净利同比增长8.3%至6300万新元。董事会建议派发每股0.04新元的终期股息，与去年持平。星狮集团股价星期一持平，收于1.34新元。