值得关注的股票：Singapore Airlines、GuocoLand、Geo Energy Resources

[新加坡] 以下公司出现的新动态可能影响其证券在周二（6月23日）的交易：

Singapore Airlines (SIA) ：SIA周一表示，计划发售其首批五年期基准点心债（即在中国大陆以外发行的离岸人民币债券），并已聘请四家银行安排这项潜在交易。Singapore Airlines尚未透露计划发行的规模。SIA股价周一收于7.33新元，上涨0.05新元或0.7%。

GuocoLand ：房地产开发商GuocoLand周一宣布，其全资子公司GLL IHT已为一批总值1.1亿新元、于2030年到期的固定利率票据定价。该票据是其30亿新元多币种中期票据计划的一部分。该票据的固定年利率为2.5%，利息每半年支付一次，分别于每年的3月30日和9月30日支付。GuocoLand股价周一收于2.18新元，下跌0.01新元或0.5%。

Geo Energy Resources ：这家煤炭生产商周一表示，预计印度尼西亚政府集中管理大宗商品出口的计划不会对其业务产生重大影响。这包括其采矿业务、物流、客户关系和出口活动。消息公布前，Geo Energy股价周一收于0.435新元，下跌1.1%或0.005新元。