个股动态：Singtel、CDL

以下公司于周四（5月21日）发布最新动态，其证券交易可能受到影响：

Singtel ：该公司周四公布，截至3月31日的下半财年净利润为22亿新元，较去年同期的28亿新元下降20.9%。其下半财年基本净利润增长10.6%至14亿新元，营收增长2.7%至74亿新元。另外，Grab于周三宣布，在Singtel将其于Superbank的股份转移给Grab与该电信公司的合资企业GXS Bank后，印尼数字银行Superbank将被并入Grab的金融服务部门。该股周三收盘上涨0.8%或0.04新元，报5.02新元。

City Developments Ltd (CDL) ：这家房地产开发商公布其第一季度新加坡房地产销售额有所下降，但其全球酒店业务的每间可用客房收入有所提高。在截至3月31日的三个月里，该集团及其合资伙伴共售出242套单位，总销售额为6.096亿新元。这低于去年同期的795套单位和19亿新元的销售额。在发布此消息前，CDL股价周三收盘下跌1.8%或0.15新元，报8.07新元。