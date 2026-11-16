【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（11月16日）的交易：

新电信 (Singtel) ：在该电信公司公布上半年业绩并上调全年运营指引后，其集团总裁 Yuen Kuan Moon 于周五以每股4.074新元的价格出售了200万股股票，总值约810万新元。由于对下半年“重拾信心”，新电信将其2027财年增长预测上调，将运营公司的息税前利润增长率从之前的低中个位数调高至中高个位数。周五，新电信股价收盘下跌0.04新元或1%，报4.11新元。

Hongkong Land ：作为怡和集团（Jardine Matheson group）旗下的房地产部门，该公司自2024年以来已实现超过42亿美元的资本循环，超出了其最低40亿美元的目标，并提前完成了其2027年底的最后期限。Hongkong Land 正在为其股份回购计划增加1亿美元，该计划已从2027年6月30日延长至2027年12月31日。Hongkong Land 股价收盘下跌1.6%或0.13美元，报8.22美元。

星狮地产 (Frasers Property) ：这家房地产巨头公布，在截至9月30日的下半财年中，其净利润增长了109.8%，从去年同期的1.009亿新元增至2.117亿新元。更强劲的经营业绩得益于其新加坡零售资产组合、住宅项目、工业园区以及土地出售的更高贡献。在业绩公布前，星狮地产股价于周五收盘下跌0.5%或0.005新元，报0.91新元。

迅通集团 (Centurion Corporation) ：这家住宿供应商周一建议通过一家合资企业，以6100万新元收购一处永久地契工业地产，并计划将其发展为定制化建造的客工宿舍。迅通集团在此次收购对价中所占份额约为3110万新元，即51%。该收购预计将于2027年3月31日完成。周五，迅通集团股价收盘上涨0.02新元或1.7%，报1.23新元。

Q&M牙科 (Q&M Dental) ：该牙科集团已完成以9.945亿泰铢（2930万美元）收购曼谷Deezy牙科连锁店51%股权的交易，其创始人保证在六年内实现约12.5亿泰铢的利润。此次收购将Q&M的业务版图扩展至新加坡、马来西亚和中国以外。在消息公布前，Q&M牙科股价收盘下跌1%或0.005新元，报0.475新元。

先锋医疗产业信托 (First Reit) ：该房地产投资信托正以1420万新元脱售The Lentor Residence疗养院。其管理人表示，此次出售预计将增强该信托的现金状况和财务灵活性，产生约1394万新元的净收益。在消息公布前，先锋医疗产业信托的单位价收盘下跌0.6%或0.001新元，报0.174新元。

Deluge ：这家消防专家自10月份在本地交易所上市以来，在其首份财务报告中公布，截至9月的上半财年净利润同比增长85.7%至800万新元。增长主要得益于进行中项目的更高贡献以及其综合项目部门项目的利润率提高。Deluge宣布派发其首次中期股息，每股0.0135新元，将于1月22日支付。消息公布后，该股股价收盘持平于0.61新元。