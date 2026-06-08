股市焦点：Singtel、SIA Engineering、UMS、Samudera Shipping、Lum Chang Creations

Singtel将与新加坡数码产业局合作，加强其在人工智能驱动运营方面的能力。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券于周一（6月8日）的交易：

Singtel ：这家电信公司于周五宣布，将与新加坡数码产业局（Digital Industry Singapore, 简称DISG）合作，以加强其在人工智能驱动运营方面的能力。该计划还涵盖人才发展与就业，以及治理和技术框架。Singtel是首家通过新加坡数码产业局这项新的多年期人工智能计划获得资助的公司。在该消息公布前，Singtel股价于周五收于4.29新元，下跌0.7%或0.03新元。

SIA Engineering (SIAEC) ：该公司于周六宣布，与法国航空航天巨头Safran Aircraft Engines合作，成立一家价值1.18亿美元的合资企业（joint venture, 简称JV），在新加坡设立一家提供全面服务的飞机发动机维修厂。该维修厂将为CFM领先航空推进系统（Leading Edge Aviation Propulsion）发动机提供维护、修理和大修服务。SIA Engineering股价于周五收盘报3.18新元，无起落。