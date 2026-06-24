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股市焦点：Singtel、SIA、MPACT、StarHub、Ho Bee Land、PropNex

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Shikhar Gupta
Chloe Lim

Shikhar Gupta &

Chloe Lim

Published Wed, Jun 24, 2026 · 08:27 AM
    • Singtel 旗下的澳大利亚全资子公司 Optus 已为一笔2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。
    • Singtel 旗下的澳大利亚全资子公司 Optus 已为一笔2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（6月24日）的交易：

    Singtel ：这家电信公司周二表示，旗下澳大利亚全资子公司 Optus 已为一笔2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。该票据将于2026年6月30日发行，并于2036年6月30日到期。该公司补充说，所得款项净额将被兑换成澳元，并由 Optus 用于其日常业务运营。在此消息公布前，Singtel 股价周二收于4.35新元，下跌0.2%，即0.01新元。

    Singapore Airlines (SIA) ：这家旗舰航空公司周二表示，将在其100亿新元的多币种中期票据计划下，按票面价值发行15亿元人民币（约合2.864亿新元）的五年期固定利率点心债（即在中国大陆以外发行的离岸人民币债券），票面利率为2.38%。该票据预计将于2026年6月30日发行，并于2031年6月30日到期。在公告发布前，SIA 股价周二收于7.37新元，上涨0.6%，即0.04新元。

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