股市焦点：Singtel、SIA、MPACT、StarHub、Ho Bee Land、PropNex
- Singtel 旗下的澳大利亚全资子公司 Optus 已为一笔2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（6月24日）的交易：
Singtel ：这家电信公司周二表示，旗下澳大利亚全资子公司 Optus 已为一笔2亿新元的10年期固定利率票据定价，利率为2.84%。该票据将于2026年6月30日发行，并于2036年6月30日到期。该公司补充说，所得款项净额将被兑换成澳元，并由 Optus 用于其日常业务运营。在此消息公布前，Singtel 股价周二收于4.35新元，下跌0.2%，即0.01新元。
Singapore Airlines (SIA) ：这家旗舰航空公司周二表示，将在其100亿新元的多币种中期票据计划下，按票面价值发行15亿元人民币（约合2.864亿新元）的五年期固定利率点心债（即在中国大陆以外发行的离岸人民币债券），票面利率为2.38%。该票据预计将于2026年6月30日发行，并于2031年6月30日到期。在公告发布前，SIA 股价周二收于7.37新元，上涨0.6%，即0.04新元。
TRENDING NOW
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass
What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future
As luxury retail goes big, can Singapore’s Orchard Road keep up?