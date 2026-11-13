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股市焦点：新电信、新科工程、云顶新加坡、第一资源、金光农业资源、康福德高、Bumitama、Food Empire

Navene Elangovan

Navene Elangovan

Published Fri, Nov 13, 2026 · 08:40 AM
    • 新电信截至9月的上半财年净利润下跌55%至15.4亿新元。
    • 新电信截至9月的上半财年净利润下跌55%至15.4亿新元。 图片：商业时报资料

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    【新加坡】以下公司出现最新动态，可能影响其证券在周五（11月13日）的交易：

    新电信 (Singtel) ：这家电信巨头周五发布，其截至9月的上半财年净利润从去年同期的34亿新元下跌55%至15.4亿新元。这主要是因为去年同期录得的22.1亿新元净特殊收益不复存在，该收益来自部分出售其在Airtel的股份以及Intouch与Gulf Energy的合并。剔除特殊项目后，基本净利润从去年同期的13.5亿新元增长10%至14.9亿新元。公司宣布派发每股0.09新元的中期股息，同比增长10%。新电信股价周四收于4.15新元，上涨0.01新元或0.2%。

    新科工程 (ST Engineering) ：这家科技与工程集团周五表示，其截至9月的第三季度营收同比增长9%，从去年同期的31亿新元增至34亿新元。公司还宣布派发每股0.05新元的第三季度中期股息，高于去年同期的0.04新元。连同第一季度和第二季度分别派发的每股0.04新元和0.05新元股息，今年首九个月的总股息达到每股0.14新元。新科工程股价周四收于9.76新元，上涨0.02新元或0.2%。

    云顶新加坡 (Genting Singapore) ：这家综合度假村运营商发布，其截至9月30日的第三季度净利润下跌42.2%至5470万新元，去年同期为9460万新元。该季度营收从去年同期的6.498亿新元下跌12.9%至5.661亿新元。该集团旗下新加坡综合度假村圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa，简称RWS）的博彩收入在第三季度下跌21.7%至3.15亿新元，去年同期为4.023亿新元。云顶新加坡表示，圣淘沙名胜世界的翻新工程将限制其运营能力直至2027年。云顶新加坡股价周四收于0.61新元，下跌0.005新元或0.8%。

    第一资源 (First Resources) ：这家棕榈油生产商发布，其截至9月30日的第三季度基本净利润同比增长40.1%至1.227亿美元，去年同期为8750万美元。公司表示，利润增长得益于棕榈油产品和油棕果串销量的增加。该季度销售额同比增长24.9%至5.786亿美元，去年同期为4.633亿美元。集团表示，预计印尼的生物柴油计划将继续支撑棕榈油需求。第一资源股价周四平收于2.79新元。

    金光农业资源 (Golden Agri-Resources) ：这家棕榈油公司发布其截至9月30日的第三季度净利润为1.62亿美元，较上一季度的1.23亿美元增长32%。公司表示，净利润的增长主要归功于2026年第三季度更高的种植园产量和收到的投资收益。在原棕油价格上涨的支撑下，第三季度营收环比增长3%至35亿美元。其股价周四收于0.27新元，上涨0.005新元或1.9%。

    康福德高 (ComfortDelGro，简称CDG) ：这家德士运营商发布截至9月30日的九个月净利润下跌20%至1.411亿新元，去年同期为1.764亿新元。公司表示，其德士和私召车业务受到竞争和消费者支出谨慎的影响。在合约公共交通业务的支撑下，首九个月的营收从去年同期的37.5亿新元增长4.9%至39.4亿新元。公司正在竞标更多公共交通合同，预计2026年至2028年期间的机会价值超过170亿新元。康福德高股价周四平收于1.29新元。

    Bumitama ：这家棕榈油生产商报告，其截至2026年9月30日的季度净利润为6140亿印尼盾（约合3400万美元），较去年同期的6030亿印尼盾增长2%。截至2026年9月30日的九个月，净利润同比增长31%至2.4万亿印尼盾。公司表示，其业绩得益于种植园和加工厂生产力的提高，尤其是在该季度的早期。Bumitama股价周四平收于1.39新元。

    Food Empire ：该公司发布截至9月30日的九个月营收增长11.7%至创纪录的4.765亿美元，去年同期为4.267亿美元。这主要由其核心的俄罗斯和中亚市场分部所推动。截至9月30日的第三季度，营收从去年同期的1.526亿美元增长5.8%至1.614亿美元。增长由其核心市场分部的增长所驱动，但部分被欧洲市场5.2%的下滑所抵消。Food Empire股价周四平收于1.79新元。

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