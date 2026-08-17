值得关注的股票：Straits Trading、OUE、Hotel Properties
- OUE上半年营收同比增长5.3%，达到3.083亿新元。 图片来源：《商业时报》资料图
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[新加坡] 以下公司发布了最新动态，可能影响其证券在周一（8月17日）的交易：
Straits Trading Company ：该集团周五公布，截至6月30日的上半年净亏损为1110万新元，较去年同期的4080万新元净亏损有所收窄。这主要得益于公司资源部门的强劲表现，以及上年同期确认的可交换债券未再产生非现金重估亏损。上半年营收同比增长49.5%至4亿新元，高于去年同期的2.675亿新元。该股在业绩发布前于周五收盘报1.62新元，保持不变。
OUE ：这家房地产和医疗保健集团周五公布，截至6月30日的六个月内由盈转亏，录得1.146亿新元的亏损，而去年同期则为3560万新元的净利润。亏损主要源于对其在香港的联营公司金地商置 (Gemdale Properties and Investment) 的投资确认了4700万新元的减值损失。上半年营收同比增长5.3%，达到3.083亿新元。在业绩公布前，OUE股价周五上涨1%或0.01新元，收于0.985新元。
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