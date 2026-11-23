大华银行与中国广州市政府签署了一份谅解备忘录，将在当地建立一个新的科技创新中心。 图片：CMG

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周一（11月23日）的交易：

UOB : 大华银行 (UOB) 与中国广州市政府于周五签署了一份谅解备忘录，将建立一个新的科技创新中心。拟在广州设立的中心将为该行的技术能力增添工程实力和专业知识。这是继新加坡和马来西亚之后，大华银行设立的第三个科技创新中心。在该消息公布前，该股收盘下跌2%，即0.72新元，至35.42新元。

Hongkong Land : 香港置地 (Hongkong Land) 上调了全年盈利指引。由于其在香港和中国大陆的投资组合实现增长，公司截至9月30日的第三季度基本盈利上涨了38%。该集团周五表示，预计2026财年的基本盈利将取得“百分之十几”的增长，而此前的预期是与今年上半年11%的基本盈利增长“基本持平”。得益于其股票回购计划，该集团还预计全年每股盈利增长将“达到百分之十几的高位”。在该公告发布前，该股收盘下跌0.4%，即0.03美元，至8.39美元。

Stoneweg Europe Stapled Trust : 该信托以6100万欧元（约合6690万美元）收购了位于意大利维罗纳的一处完全出租的物流设施。其管理公司周一表示，此收购价低于6570万欧元的独立估值。在该公告发布前，该股上周五收于2.04新元，下跌0.04新元或1.9%。

Marco Polo Marine : 马可波罗海业 (Marco Polo Marine) 于上周五发布盈利预警，称预计截至9月30日的财年税后净利将低于上一年。这主要是因为2025财年确认的出售一家合资企业股权所带来的一次性收益不复存在，以及2026财年部分船只的减值损失拨回“显著减少”。在该消息公布前，该股收盘下跌5%，即0.5分，报9.5分。