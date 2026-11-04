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值得关注的股票：UOB、SGX、CLI、SIA Engineering、CSE、MUST、IX Biopharma

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Wed, Nov 4, 2026 · 08:53 AM
    • 大华银行周三宣布，截至2026年9月30日的第三季度净利润猛涨182.2%，从去年同期的4.43亿新元增至12.5亿新元。
    • 大华银行周三宣布，截至2026年9月30日的第三季度净利润猛涨182.2%，从去年同期的4.43亿新元增至12.5亿新元。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司在周三（11月4日）出现可能影响其证券交易的新动态：

    大华银行 (UOB) ：该银行周三公布，截至2026年9月30日的第三季度净利润同比增长182.2%，至12.5亿新元。此次大幅增长是由于去年同期的基数较低，当时在宏观经济不确定性和行业特定逆风的影响下，大华银行拨备了13.6亿新元的信贷及其他损失准备金，导致利润暴跌72%。最新盈利数据未达到彭博社（Bloomberg）调查的六位分析师所预测的13.8亿新元共识。在消息公布前，大华银行股价收盘下跌0.5%（即0.20新元），报40.46新元。

    新加坡交易所 (SGX) ：该交易所将加快其首次公开募股（IPO）流程，监管机构将通过单一审核点和六至八周的时间表，简化其主板和新的全球上市板（Global Listing Board, GLB）的上市流程。从2027年1月4日起，新交所监管公司（SGX RegCo）将负责两个板块上市申请的招股说明书审核工作。这些变动是依据“股市审查小组”（Equity Market Review Group）的建议，旨在简化上市程序并鼓励更多本地公司上市。在消息公布前，新交所股价收盘下跌0.4%（即0.08新元），报20.24新元。

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