股市焦点：大华银行、新电信、UMS Integration、Koh Brothers Eco Engineering

[新加坡] 以下公司在周三（8月19日）出现可能影响其证券交易的新动态：

大华银行 (UOB) ：该银行周三表示，已为其将于2030年2月到期的10亿英镑（14亿美元）浮动利率担保债券定价。该债券预计将于8月25日发行，票面利率为英镑隔夜平均指数（SONIA）的每日复利，外加0.49%的年利率，每季度末支付。这是大华银行150亿美元全球担保债券计划下发行的第17批债券。周二，大华银行股价收盘下跌0.6%，即0.25新元，至40.88新元。

新电信 (Singtel) ：标普全球评级（S&P Global Ratings）周三将新电信的评级从“A/A-1”上调至“A+/A-1”，理由是该公司积极的资产回收计划改善了其资产负债表并增强了财务灵活性。该信用评级机构还将其高级无抵押债券的发行评级从“A”上调至“A+”，并将其担保次级永续证券的评级从“BBB”上调至“BBB+”。周二，新电信股价下跌0.5%，即0.02新元，至4.44新元。