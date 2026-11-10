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股市焦点：创业公司、网联宽频信托、G-能源、Food Innovators

Isabelle Chong

Published Tue, Nov 10, 2026 · 08:40 AM — Updated Tue, Nov 10, 2026 · 08:54 AM
    • 创业公司第三季度净利润增长21.9%至6780万新元，营收增长26%至7亿9040万新元。
    • 创业公司第三季度净利润增长21.9%至6780万新元，营收增长26%至7亿9040万新元。 图片来源：VENTURE CORP

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，其证券交易可能在周二（11月10日）受到影响：

    创业公司 (Venture Corporation) ：这家科技解决方案供应商于周五公布，其第三季度净利润增长21.9%至6780万新元，这得益于其关键技术业务带来的更高营收贡献。该季度营收同比增长26%，达到7亿9040万新元。增长主要得益于产量的提升，以及在测试与测量仪器、网络与通信和半导体相关设备等业务中获得的市场份额增长。创业公司的股价周五收盘下跌3%或0.44新元，报14.29新元。

    G-能源 (Geo Energy) ：这家煤矿公司于周二签署了两份不具约束力的协议，涉及三家中国大型国有企业集团，以探讨扩大其位于印度尼西亚南苏门答腊的Triaryani煤矿。协议内容涵盖潜在的采矿服务、专用设备和技术，以及一项在2027年高达200万吨的潜在煤炭承购安排。G-能源的股价周五收盘下跌4.9%或0.025新元，报0.485新元。

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