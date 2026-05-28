股市焦点：Wilmar、Keppel、IHH 医疗保健、Koh Brothers Eco Engineering、Valuetronics
- Keppel 表示，印尼高等法庭维持了早前的裁决，驳回了一名个人就其子公司所拥有的雅加达土地提出的2.28万亿印尼盾索赔。 图片来源：路透社
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[新加坡] 以下公司于周四（5月28日）发布了可能影响其证券交易的最新动态：
Wilmar International ：据周二报道，该公司是因涉嫌低价开票和转移定价行为而接受调查的10家原棕油（crude palm oil, CPO）出口商之一。印尼财政部长 Purbaya Yudhi Sadewa 表示，这些公司将原棕油运送或出售给新加坡的贸易公司，后者在提价高达50%后，再将货物转售至美国，这引发了部分出口价值可能已被转移至海外的担忧。周二，Wilmar 股价收盘持平于3.52新元。
Keppel ：该公司周二表示，印尼高等法庭维持了早前的裁决，驳回了一名个人就其子公司拥有的雅加达土地提出的2.28万亿印尼盾（约合1.863亿新元）索赔。此前，南雅加达地方法庭已于2月9日驳回该个人对争议土地的索赔，随后该个人对此判决提出上诉。在该消息公布前，Keppel 股价收盘下跌2.1%或0.23新元，报10.84新元。
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