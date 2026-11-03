股市焦点：丰益国际、新翔集团、百汇生命产业信托、扬子江海运

丰益国际 (Wilmar) 已向国家环境局 (环境局) 提交第一批文件，以回应当局要求其提供与烟霾关联信息的通知。 照片来源：海峡时报

[新加坡] 以下公司在周二（11月3日）出现新动态，或将影响其证券交易：

丰益国际 ：这家农业综合企业周一表示，国家环境局 (环境局) 已委任Control Risks Group和Dentons Rodyk & Davidson，负责评估丰益国际 (Wilmar Intl) 在印尼森林大火和跨境烟霾事件中的角色。公司在另一份文件中补充说，已向环境局提交第一批文件，以回应其要求提供公司与烟霾关联信息的通知。消息公布前，丰益国际股价收盘下跌0.06新元或2%，报2.95新元。

新翔集团 ：该机场地勤服务供应商周一表示，在一次例行内部审计中，发现其部分承包商公司的员工存在与工作准证相关的违规行为。公司已对这些企业采取即时行动，并加强了内部验证的进程控制装置，以确保承包商员工的部署符合其各自工作准证的规定。在此之前，人力部表示正在调查受新翔集团 (SATS) 雇佣的承包商和分包商，以查明是否存在工作准证违法行为。声明发布前，新翔集团股价收盘持平于3.66新元。