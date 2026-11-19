【新加坡】以下公司在周四（11月19日）发布了可能影响其证券交易的最新动态：

扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) ：该造船商的子公司已与中国太仓港经济技术开发区签订一项投资协议。该协议涉及在江苏省太仓市开发一个清洁能源船舶智能制造业产业群基地项目。集团预计该项目的资本支出约为33.8亿元人民币（约合5.07亿美元）。在消息公布前，扬子江船业的分享计划于周三收盘时上涨1.6%或0.07新元，报4.39新元。

胜科海事 (Seatrium) ：这家岸外、海事与能源专业公司报告称，截至9月底，其净订单额为122亿新元，其中包括35个项目，交付期延伸至2033年。今年至今，公司已获得17亿新元的新订单。胜科海事预计其2026财年的基本净利润将显著高于2025财年。在消息公布前，该股收盘下跌0.6%或0.01新元，报1.71新元。

赫比 (Frencken) ：这家科技制造商于周三（11月18日）宣布，其截至9月30日的第三季度盈利同比增长31.3%，达到1300万新元。营收从去年同期的2.115亿新元增长12.8%，至2.385亿新元。该增长主要由赫比的机电部门营收所推动，该部门营收增长13.4%至2.143亿新元。在消息公布前，该股收盘上涨0.01新元或0.6%，报1.71新元。