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股市焦点：扬子江船业、怡和东南亚、吉宝基础设施信托、UMS联合科技、城市发展酒店房地产投资信托、宝德新加坡

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Wed, Nov 11, 2026 · 08:35 AM
    • 扬子江船业表示，在船队更新、向双燃料船转型以及持续消耗运力的航线中断等因素的推动下，市场需求保持坚挺。
    • 扬子江船业表示，在船队更新、向双燃料船转型以及持续消耗运力的航线中断等因素的推动下，市场需求保持坚挺。 图片来源：扬子江船业

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周三（11月11日）的交易：

    扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) ：这家中国造船公司周二报告称，今年迄今已获得近70亿美元的新订单，使其手持订单总额达到263亿美元。公司表示，在船队更新、向双燃料船转型以及持续消耗运力的航线中断等因素的推动下，新船建造需求保持坚挺。周二，扬子江船业股价收盘上涨5.5%（即0.24新元），报4.59新元。

    怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia, 简称JMSEA) ：这家总部位于香港的企业集团报告称，其各项业务在2026年前九个月的表现好坏参半。其印尼子公司Astra报告，不计非经常性费用，净利润下降1%；而其越南联营公司Truong Hai Group和REE则录得更高的盈利。另一家印尼联营公司Tunas Ridean的汽车销量和利润也有所增长。这是该集团自剥离Cycle & Carriage业务以来首次发布业绩更新。在业绩更新发布前，怡和东南亚股价收盘上涨1.6%（即0.37新元），报24.08新元。

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