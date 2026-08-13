Stoneweg Europe Stapled Trust评估管理层内部化，上半年每合订证券派息增长1.4%至0.06642欧元

物流和轻工业领域的净房地产收入增长，是推动每合订证券派息增加的原因之一

Sert投资组合中的一处英国物流资产。该信托的管理层正与保荐人SWI Group进行商议，探讨旨在为合订证券持有人提升长期价值的举措。 照片来源：STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

【新加坡】 Stoneweg Europe Stapled Trust（简称Sert） 在周四（8月13日）发布上半年财务业绩时宣布，正在评估其管理公司的潜在内部化。

该信托管理公司的首席执行官Simon Garing表示，管理层正在与Sert的保荐人SWI Group进行商议，探讨一系列旨在为合订证券持有人提升长期价值的举措。

Garing指出：“这些商议包括多项战略、治理和组织方面的举措，例如可能调整管理层安排、费用激励框架，以及其他旨在加强利益协同和创造长期价值的措施，其中也包括内部化，但所有举措均需获得批准。”

在同一份公告中，Sert宣布其截至2026年6月30日的上半年每合订证券派息（distribution per stapled security, 简称DPS）增长了1.4%，从去年同期的0.06553欧元增至0.06642欧元。

此次派息增长得益于其AiOnX数据中心投资的收入，以及物流和轻工业领域的净房地产收入（net property income, 简称NPI）的增长。

该信托上半年的营收为1.051亿欧元（1.211亿美元），较去年同期的1.074亿欧元下降了2.2%。

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营收下降主要是由于该信托根据其投资组合优化策略完成了资产剥离所致。

管理层表示：“通过这些资产剥离释放的资本，已被积极地再投资于收益率更高的资产，例如收购荷兰的一处物流资产以及对AiOnX的强制性可转换投资。”

上半年整体净房地产收入同比下降2.3%至6540万欧元，去年同期为6690万欧元。若按同类比较计算，净房地产收入则增长了1.3%。

可分配收入同比增长0.3%至3690万欧元，去年同期为3670万欧元。

此次派息将于9月28日支付。

Sert还报告称，截至6月底，其投资组合的整体出租率为93.7%。加权平均租约到期年限（WALE）稳定在4.9年。

管理层表示，展望未来，他们预计到2028年，西欧的物流、轻工业和数据中心资产将占Sert投资组合风险敞口的80%或以上。

Sert的合订证券周三收盘下跌0.6%（0.01欧元），报1.55欧元。