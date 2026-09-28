Stoneweg Europe Stapled Trust提议管理人内部化

收购对价为9400万欧元，不包括第三方共同投资股权。

Sert的管理人提议向相关的Stoneweg实体发行4000万份认购挂钩证券，以募集8000万欧元的资金总额。 照片来源：SERT

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【新加坡】 Stoneweg Europe Stapled Trust (Sert) 的管理人于周一（9月28日）表示，他们已提议将房地产投资信托的管理人、商业信托的信托管理人，以及物流和轻工业资产管理及物业管理平台进行内部化。

管理人补充说，此次内部化的对价为9400万欧元（约合1.07亿美元），不包括第三方共同投资的股权。

此举旨在将物流和轻工业资产以及其管理平台的所有权，都整合到Sert的架构之内。

此举将整合分布在10个欧洲司法管辖区和新加坡的约100名员工。这些员工目前管理的资产包括Sert旗下拥有96项资产、可出租面积超过160万平方米（sq m）的投资组合，以及涵盖46项资产、可出租面积约61万8000平方米的第三方资产管理组合。

该交易还涉及收购其所管理资产中的少数联合投资股权，并将其直接纳入Sert的所有权之下。

作为此次内部化提案资金来源的一部分，Sert的管理人提议向相关的Stoneweg实体发行4000万份认购挂钩证券，以募集约8000万欧元的资金总额。

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管理人指出，除此之外，Sert在交易最终完成时还需支付高达3400万欧元的现金。

他们补充说：“在交易完成时，Sert可能还需为转移过来的第三方资产管理合同相关的共同投资股权，支付最多840万欧元的现金。”

该信托的管理人在周一开盘前申请暂停交易，停牌时间为上午9时至中午12时。该股上周五收盘报2.10新元，下跌3.2%或0.07新元。

该股预计将于周一下午1时恢复交易。