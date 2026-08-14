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海峡商行上半年净亏损收窄72.7%至1110万新元

业绩改善主要得益于资源业务板块表现强劲，以及非现金重估亏损的消失

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Aug 14, 2026 · 08:16 PM
    • 该期间每股亏损为0.024新元，而去年同期为每股0.09新元。
    • 该期间每股亏损为0.024新元，而去年同期为每股0.09新元。 照片：《商业时报》资料图

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    【新加坡】 海峡商行 (The Straits Trading Company) 于周五（8月14日）公布，截至6月30日的上半年净亏损为1110万新元，较去年同期的4080万新元净亏损有所收窄。

    这主要得益于集团资源业务板块的强劲表现，以及去年上半年确认的可交换债券不再产生非现金重估亏损。

    上半年营收同比增长49.5%至4亿新元，而2025财年上半年为2.675亿新元。

    该期间每股亏损为0.024新元，而去年同期为每股0.09新元。

    2026财年上半年未派发中期股息，与2025财年上半年相同，因为公司通常不在财年上半年宣布派息。

    按业务板块划分，集团资源业务板块在2026财年上半年实现净利润1290万新元，高于去年同期的350万新元。

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    在锡平均价格上涨、销量增加以及林吉特对新元升值的推动下，锡矿开采和冶炼业务营收从此前的2.275亿新元增至3.512亿新元。

    房地产业务板块录得应占净亏损1610万新元，高于2025财年上半年的1310万新元。这主要是因为在处置部分海外业务后，将外币换算和套期保值国库重新分类计入损益，以及录得净外汇亏损所致。

    得益于经营业绩走强以及澳元走强带来的货币换算收益，酒店业务板块的净亏损从去年同期的170万新元收窄至12.7万新元。

    “其他”业务板块的亏损在上半年收窄至770万新元，去年同期为2940万新元。

    截至6月30日，净负债率也从2025年12月31日的61.8%降至57.5%。

    公司指出，受地缘政治紧张、高利率和外汇市场波动影响，全球经济环境预计将持续充满不确定性。

    公司在周五指出：“前景仍然与能源市场的发展密切相关。因此，主要发达市场的利率可能会保持在历史水平之上，并且不能排除进一步加息的可能性。”

    “这些情况可能会继续抑制某些领域的信贷供应和投资意愿。”

    集团还表示，来自清洁能源、电子和人工智能相关应用的锡需求预计将“保持强劲”，但供应状况仍对主要生产国的监管和政策发展保持敏感。

    公司补充说，在适当的情况下，它也将继续管理货币和市场风险，以支持其财务业绩的稳定。

    在业绩公布前，该股收盘报1.62新元，保持不变。

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