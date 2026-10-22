因新加坡投资组合表现强劲，新达信托第三季度每单位派息增长13.4%

可分配收入增长14.3%，至5990万新元

新达信托的管理人指出，总营收的增长得益于其新加坡办公楼和零售资产组合的强劲运营表现。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】新达房地产投资信托 (Suntec Reit) 截至9月30日的第三季度每单位派息 (DPU) 同比增长13.4%，从去年同期的0.01778新元增至0.02017新元。

第三季度总营收增长5.2%，从去年同期的1.175亿新元增至1.236亿新元。

该信托的管理人于周四（10月22日）表示，这主要得益于其新加坡办公楼和零售资产组合的运营表现更为强劲。

第三季度净房地产收入同比增长6.2%，从7850万新元增至8340万新元。

可分配收入同比增长14.3%，从5240万新元增至5990万新元。

这笔派息将于11月27日派发，股权登记截止日期为10月30日。

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管理人首席执行官 Chong Kee Hiong 表示，这一业绩反映了新达信托稳健的基本面，这得益于其优质的资产组合和富有韧性的收入来源。

他说道：“我们将继续致力于优化资产组合、巩固资产负债表，并为我们的单位持有人提升长期回报。”

截至9月30日，新达信托的新加坡办公楼资产组合的承诺租用率为99.6%，高于一年前的98.5%。零售物业的出租率为98.6%，低于之前的99.3%。

第三季度，其新加坡办公楼和零售资产组合的租金复归率均为正值，分别达到7.3%和11.2%。

截至9月30日，该信托的总杠杆率为43%，而截至2025年12月底的数据为41.5%。

在业绩公布前，新达信托的单位价格周四收盘持平，报1.36新元。