台湾半导体公司京元电子投资1亿新元兴建新加坡新厂，将创造超过300个就业岗位

该项目旨在满足“对汽车、高性能人工智能产品日益增长的需求”

【新加坡讯】新加坡一家新的半导体测试厂将创造超过300个工程和管理类职位。

该厂位于宏茂桥，是台湾半导体服务供应商京元电子（King Yuan Electronics Corp，简称Kyec）在海外设立的首个此类设施，也是其“全球扩张战略”的一部分。

京元电子表示，该公司为该项目总共投资了1亿新元。

该设施通过集团的新加坡子公司建立，拥有约10万9000平方英尺的洁净室空间，将提供包括晶圆针测、成品测试、老化测试和系统级测试在内的测试能力。

该厂将满足“对汽车、高性能人工智能产品的日益增长的需求”，以及东南亚地区在计算机、通信和消费电子半导体测试方面的需求。

京元电子表示，此举还将“减轻因半导体供应链地理位置集中而带来的风险”，并使集团能够“与客户更紧密地合作，共同构建一个多元化的跨区域生态系统”。

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京元电子新加坡董事长 Gauss Chang 表示，随着客户需求的持续增长，该厂“已为进一步扩张做好了充分准备”，这将有助于公司业务“从供应链的一部分转变为流程的一部分”。

京元电子是全球最大的专业集成电路测试公司之一。该公司在日本、中国和美国也设有业务，不过，其在这些市场的业务主要集中在区域公司、销售和客户支持，而非芯片制造和测试。

新加坡经济发展局局长 Jermaine Loy 表示，新工厂将“把京元电子独特的测试专业技术带到新加坡，并有助于增强新加坡的人工智能芯片测试能力”。

他指出，新加坡的半导体产业对国内生产总值（GDP）的贡献接近6%，并补充说，有超过3万5000家行业公司将其总部设在这里，从事制造和研发活动。