淘宝斥资1490万美元加强市场推广，深化新加坡业务布局

该公司还宣布了多项应用内人工智能新功能

淘宝新加坡国家主管Cora Cai表示，公司在新加坡的持续投资在其海外业务扩张中发挥着重要作用。 图片来源：CMG

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【香港】在激烈的市场竞争中，中国电商巨头淘宝正加大其在新加坡的业务布局，今年为该国的“双十一”营销活动投入超过1亿元人民币（1490万美元）。 (* 见修订说明)

“光棍节”（又称“双十一”或“11.11”）是全球最大的线上线下购物节，于每年11月11日举行。

淘宝新加坡国家主管Cora Cai于周五（10月16日）在香港举行的新闻发布会上表示，这笔本地化的资金注入将用于“双十一”前的消费者津贴、免运费物流以及实体广告。

Cai表示，这是淘宝在新加坡市场持续投资的一部分，该市场在淘宝的海外业务扩张中扮演着重要角色。与去年的“双十一”购物季相比，淘宝在新加坡的实体广告投入增加了一倍。

发布会上公布的数据显示，新加坡的电子商务商品交易总额（GMV）在2025年达到了约290亿美元。

预计新加坡的电子商务商品交易总额将在2033年达到3096亿美元，复合年增长率为13%。

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虽然淘宝未透露具体数字，但它向《商业时报》表示，在2024年和2025年的“双十一”购物季，其新加坡市场的商品交易总额实现了两位数的增长。

Cai表示，网上购物对新加坡人来说已不再是新鲜事，而是已经融入了消费者的生活方式。

在受访者中，98%表示他们接受跨境购物，60%每周至少网购一次，69%每月进行网购。

当被问及淘宝在新加坡的投资规模时，Cai未提供具体数字，但她指出，这笔投资可能无法直接以货币金额计算。

“淘宝在新加坡的投资一直在持续进行，并且不局限于广告或大型促销活动，而是涵盖了线下活动、物流、支付和本地服务等多个方面。”

人工智能功能

在同一场新闻发布会上，淘宝天猫海外业务总经理Ye Tian宣布了该应用服务体验的多项升级，其中包括新的人工智能功能。

其新的人工智能功能包括本地化推荐算法和增强型人工智能购物助手。此次功能更新的背景是，其母公司阿里巴巴集团最近公布，受全球人工智能资本支出推动，公司第一季度净利润下降76%，但收入增长了9%。

阿里巴巴首席执行官Eddie Wu此前在一次财报电话会议上表示，根据目前的平均毛利率，公司预计在未来三年内实现人工智能相关资本支出的收支平衡。此前，公司已用去其2026至2029年规划的3800亿元人民币人工智能投资的一半。

自五月以来，阿里巴巴已将其旗舰人工智能助手“通义千问”（Qwen）整合到淘宝平台中。

虽然淘宝未透露本轮升级在人工智能方面的投资金额，但Cai强调，人工智能相关功能并非一次性投资项目，而是一个持续迭代的过程。

她说：“虽然基础的人工智能功能可以适用于所有市场，但关键在于我们如何将其本地化应用。对我们在新加坡的团队来说，这意味着需要不断向机器提供用户信息，让它学习并更好地预测本地趋势，从而使我们能够精准推荐本地消费者想要的商品。”

与此同时，拼多多（Pinduoduo）和字节跳动（ByteDance）旗下的抖音（Douyin）等竞争对手，一直凭借大幅度的折扣策略来抢占市场份额。

在谈到激烈的竞争时，Cai表示，淘宝计划通过其精选的供应体系和广泛的商品目录来实现差异化。

她说：“消费者购买一件商品，不只是因为它今天（价格便宜），而是因为他们确实需要它。”

“我们的目标是提升整体的导购能力，让消费者能更快地找到他们想要的商品。同时，通过人工智能和本地化的内容策划，我们确保真正适合本地市场的产品能够被消费者看到。”

目前，许多这类先进的人工智能对话工具仅针对普通话进行了优化。

淘宝已确认，包括英语在内的其他语言版本的人工智能功能正在筹备中，并计划在明年推出，以瞄准亚太地区更广泛的用户群体。

* 修订说明：经公司澄清后，文中淘宝在新加坡“双十一”营销活动上的支出金额已更新。