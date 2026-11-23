新加坡的人才储备和对创新的接纳态度，使其继续成为科技公司拓展亚太业务的良好基地。 照片：海峡时报

【新加坡】对于客户关系管理软件平台Klaviyo而言，人工智能为其业务潜力注入了强大动力。

Klaviyo联合创始人兼首席战略官Ed Hallen告诉《商业时报》：“我们拥有关于客户互动的数据，而人工智能的出现，突然之间让我们能利用这些数据做更多的事情。”

这家总部位于美国的公司，其平台允许企业通过电子邮件、短信、WhatsApp和电话等不同通讯渠道与客户联系。

借助人工智能，品牌可以深入洞察单个客户，例如他们偏好通过短信还是电话联系，甚至可以了解哪些行动曾成功挽回客户。

Hallen说：“我们发现，人工智能就像营销人员的完美助手，让他们突然之间能完成远超以往的工作。”

目前，Klaviyo在亚太区（Apac）拥有超过150名员工，其中约25名在新加坡。

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这些努力为Klaviyo带来了回报。该公司报告2026年第三季度营收为3.872亿美元，较2025年同期的3.108亿美元增长了25%。这家在纽约证券交易所上市的公司还录得70.4万美元的净收入，扭转了此前亏损42.6万美元的局面。

Hallen表示，人工智能不会完全取代人类；相反，它可以在某些情况下为营销人员提供支持或与客户互动。例如，处理产品退货或提供建议等流程，就可以由人工智能来完成。

虽然人工智能有助于业务增长，但贴近客户是另一大优势。

为了更好地把握区域机遇，Klaviyo于2026年8月在新加坡设立了其亚太区总部。此前，该公司专注于扩大在澳大利亚的业务，但很快意识到，新加坡在地理位置上更接近那些增长迅速的客户所在地区。

在亚太区，Klaviyo希望帮助品牌更好地掌控其客户关系。这是因为在电子商务领域，像Shopee和Lazada这样的平台正在与客户建立更紧密的联系。

因此，Hallen说，如何从电商平台手中夺回更多客户关系的主导权，“或者与消费者建立直接的一对一关系，同样是当务之急”。

在亚太区，品牌面临的挑战在于如何管理跨境客户关系。每个市场在数据管理和用户许可方面都有不同的法规，还需要应对不同的语言障碍。

Hallen说，来到新加坡也让公司能够利用这里的人才库。

他补充说：“我们需要与客户合作的员工，他们要懂营销、懂人工智能，并且真正能够进行跨境和跨区域思考；新加坡是绝佳的选择。”

面向律师的人工智能

另一家在新加坡取得成功的公司是Legora，这是一家法律人工智能平台，帮助律师和法务部门完成研究、起草和审查等任务。

在斯德哥尔摩联合创立Legora的首席执行官Max Junestrand表示，公司进入亚太区的势头“一直非常迅猛”。该公司于2026年5月在新加坡设立了办事处。

Junestrand说：“到今年年底，新加坡团队将有近20人，而在整个亚太区，我们有超过100人。”

他指出，律师事务所和企业法务部门是人工智能的早期采用者，这为Legora提供了助力。亚太区法律行业竞争激烈，这也促使人工智能的采用率更高。

该地区的用户已不仅仅将人工智能用作法律工作的助手，而是将其应用于从研究到起草和审查文件的全过程，Junestrand认为这带来了激动人心的机遇。

他补充说：“我认为本地市场对我们团队的反应……非常积极，这向我们发出了信号，即应继续加大投资，这里有巨大的扩张机会。”

除了服务于律师，Legora还与新加坡国立大学（国大）等教育机构合作，开发相关项目，培训未来的律师如何将人工智能应用于法律工作。

Junestrand说：“这样他们就能学会何时使用人工智能，以及何时进行批判性思考。”

Legora并非唯一在新加坡运营的法律人工智能平台，总部位于美国的Harvey也在此布局。Harvey于2026年10月任命Stewart Garrett为亚太区负责人，他常驻新加坡。

对于Junestrand来说，竞争对Legora影响不大，他的重点是建立团队、打造产品和为客户服务。