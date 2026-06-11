新交所：若增长势头持续，科技股在iEdge新加坡次五十指数中的权重可能超越新加坡房地产投资信托

科技领域影响力的增长，正以牺牲防御性、以收益为导向的板块为代价。

马来西亚的一家Top Glove工厂。在人工智能驱动的测试需求推动下，该公司年初至今的日均交易额同比从405万新元增至3470万新元。 照片：海峡时报资料库

【新加坡】新交所（SGX）周三（6月10日）发布的一份市场更新报告指出，如果科技板块当前的增长势头得以维持，它可能很快会超越新加坡房地产投资信托（S-Reits），成为iEdge新加坡次五十指数中的主导力量。

该报告称：“如果科技板块能够维持年初以来的势头，其在指数内的影响力可能会超过S-Reits，这标志着市场的投资风向正从以收益为主导转向更具增长性和受全球资金流驱动的板块。”

这一评估是在本地交易所进行6月份成分股审核之后提出的，该审核纳入了四只成分股，同时剔除了另外四只。相关变动将于6月22日生效。

新增的四只成分股分别是半导体测试供应商 AEM Holdings 、一次性手套制造商 Top Glove 、近期上市的 UI Boustead Reit 以及硬件分销商 PC Partner Group 。

它们取代了 Singapore Post 、 Digital Core Reit 、 Wee Hur Holdings 和 China Sunsine Chemical Holdings 。这四家公司因新纳入的成分股市值更高而被从指数中剔除。

新交所研究部表示：“这四家被纳入的公司反映了其强劲的市场活跃度，以及在涵盖半导体测试、医疗保健出口、工业物流和高端硬件分销的全球供应链中的重要地位。”

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在人工智能驱动的测试需求推动下，截至6月9日，AEM Holdings在2026年年初至今的日均交易额（ADT）增至3470万新元，高于2025年同期的405万新元。

PC Partner年初至今的日均交易额则增至460万新元，增幅高达35倍。

流动性框架有利于科技板块

标准指数追踪的是自由流通市值，而iEdge新加坡次五十流动性加权指数（Next 50 LW）则根据过去六个月的每日交易额中位数，将个股权重向交易活跃的股票倾斜。

科技板块已成为这一流动性加权框架的主要受益者。

根据截至5月29日的指示性权重，科技板块在Next 50 LW指数中的合计权重为26.2%，而在标准的自由流通市值版本指数中为15.8%。

截至5月29日，该指数的七只最大权重个股中，有五只来自科技板块：AEM Holdings、 iFast Corporation 、 UMS Integration 、 Frencken Group 和 CSE Global 。

这一趋势也出现在“次五十指数备售名单”（Next 50 Reserve List）中，10只备选股中有三只—— Nanofilm Technologies International 、 Addvalue Technologies 和 Aztech Global ——来自科技板块。

收益型板块权重下降

科技领域影响力的扩张，正以牺牲防御性、以收益为导向的板块为代价。

在流动性加权指数中，S-Reits的权重配置从标准指数的35.9%收缩至29.7%。

电信板块的权重也出现了类似降幅，从6%降至2.9%；公用事业板块的权重则从4.5%下滑至1.9%。

在更广泛的中型股市场中，整体交易活动有所加快。截至6月9日，该指数其余45只成分股在2026年的合计日均交易额（ADT）升至2.98亿新元，而2025年同期的数据为1.21亿新元。