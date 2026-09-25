Addvalue股东批准子公司分拆及股权稀释方案，以推动纳斯达克上市

一家新成立的、作为Addvalue Solutions控股公司的实体，将进行其股票的首次公开募股

股东们此前曾质疑分拆Addvalue旗下“卫星间数据中继系统”业务部门的理由。 图片来源：路透社

[新加坡] 卫星通信供应商 Addvalue Technologies 的股东已批准其全资子公司 Addvalue Solutions (AVS) 的分拆及纳斯达克上市计划，以及相关的股权稀释提案。

AVS 负责集团涉及卫星间数据中继系统 (Inter-Satellite Data Relay System, 简称IDRS) 的业务。该系统旨在为网络运营商与其太空资产之间建立连接。

一家将作为AVS控股公司而新成立的实体，将进行其股票的首次公开募股。Addvalue曾在四月份表示，AVS及任何其他从事IDRS业务的实体，都将转移或整合到一家新成立的投资控股公司旗下。

拟议的分拆和上市将导致Addvalue在AVS的间接股权被稀释，原因是在募股过程中将发行新的控股公司股票，并配发承销商费用股。

Addvalue预计其在AVS的间接股权比例将减少不超过30%。由于AVS被视为主要子公司，其贡献了集团2026财年税前利润的24%，因此Addvalue必须寻求股东批准。

在周四（9月24日）的特别股东大会召开前，股东们曾对分拆IDRS业务部门的理由提出质疑。Addvalue曾表示，此举将消除任何潜在的“综合企业折价”，以便分析师和投资者能够对集团不同的业务进行独立估值。

然而，股东们认为，由于母公司将继续合并这家在美国上市的子公司的财务报表，对剩余业务的评估可能会因为美国和新加坡会计准则的差异而变得复杂。

投资者还要求澄清为此次交易聘请的项目顾问团队的参与情况，并质疑他们在寻找战略合作伙伴方面的作用，以及这些合作伙伴将如何支持未来的增长。

在消息公布前，Addvalue的股价于周四下跌2.6%，收盘报0.185新元，下跌0.005新元。