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AEM称美国法院已驳回Advantest的专利侵权诉讼

但法院已准许Advantest提交修改后的诉状

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 2, 2026 · 01:16 PM
    • 这起争议的焦点在于，AEM的子公司AEM Singapore和AEM Americas被指控侵犯了Advantest Test Solutions持有的两项美国专利。
    • 这起争议的焦点在于，AEM的子公司AEM Singapore和AEM Americas被指控侵犯了Advantest Test Solutions持有的两项美国专利。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] AEM Holdings 周四（7月2日）表示，一家美国法院已驳回Advantest Test Solutions针对该公司及其子公司提起的专利侵权诉讼。

    在一份日期为6月29日的命令中，美国加州南区地方法庭裁定，总部位于加州的半导体公司Advantest未能就直接或间接的专利侵权行为进行充分的申诉。

    这起争议的焦点在于，AEM的子公司AEM Singapore和AEM Americas被指控侵犯了Advantest持有的两项美国专利。这些专利涵盖了用于半导体测试期间的精密温度控制硬件，旨在尽早识别有缺陷的芯片，从而提高制造业产业群的良率并减少浪费。

    据AEM称，法院指出，Advantest仅仅依据AEM自身专利申请的存在来指控侵权行为，理由是不充分的。

    虽然法院驳回了这项最初于2025年10月提起的诉讼，但准许Advantest提交修改后的诉状。

    AEM表示，预计法院的裁决不会对其业务运营或财务状况产生任何重大影响。该公司补充说，将继续评估与此案相关的进一步文件，并准备好“在必要时，积极捍卫其已获授权的专利和知识产权”。

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    该公司在10月份否认了这些指控，但其股价在诉讼被披露当天遭受了8.8%的重挫。AEM当时表示，其并未使用所涉及的晶圆级测试系统，且该诉讼“缺乏依据”。

    在此之前，AEM和Advantest曾卷入一起仲裁案，该案于2023年达成和解。该和解协议涉及AEM向Advantest支付两笔款项，分别为900万美元和1100万美元。

    在此消息公布前，AEM的股价在周四午间休市时报10.20新元，下跌了6.8%，即0.74新元。

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