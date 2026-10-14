AEM 分享计划持续下跌；CSE 暴跌 8.2%

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UMS Integration 与 Frencken 分享计划周三同样下跌

截至下午 2 点 50 分，AEM 分享计划下跌 4.4% 至 9.57 新元，其前一日已下跌 8%。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 周三（10 月 14 日），随着 AEM Holdings 分享计划持续下跌，新加坡的芯片股抛售潮加剧，其同行也受到影响。

截至下午 2 点 50 分，AEM 下跌 4.4% 至 9.57 新元，而前一日已下跌 8%。系统集成商 CSE Global 同样在周三暴跌，跌幅高达 8.2% 至 1.01 新元。UMS Integration 下跌 3%，Frencken 则下跌 1.7%至 2.35 新元。

新加坡芯片股也一直是全球人工智能热潮的受益者，但关于其可持续性的疑问已日益加剧。美国芯片制造商 Broadcom 的首席执行官 Hock Tan 在周一将投资者对人工智能的情绪比作赌博，并警告称该行业正面临资金紧缩问题。

尽管如此，荷兰半导体设备制造商 ASML 的业绩可能会带来一些缓解，其业绩可被视为洞察芯片制造商未来一年计划的窗口。其对于人工智能芯片至关重要的先进设备，从订购到交付的周期超过一年。

该公司周三公布，其净利润同比增长了一倍以上，并今年第三次上调了年度收入预测。

在美国，费城半导体指数 (PHLX Semiconductor Index) 下跌约 0.2%，已连续第五个交易日走低。Micron 分享计划回落 3.6%，Applied Materials 下跌近 7%。尽管整体市场下滑，AEM 的主要客户 Intel 的分享计划却上涨了 1.4%。

亚洲主要内存制造商 SK Hynix 的分享计划周二在美国市场下跌 3.2%，而 Samsung Electronics 则持平。截至周三下午 3 点，在上海上市的长鑫存储 (CXMT) 下跌了 2.1%。

AEM 的客户包括全球三大内存芯片公司（Samsung Electronics、Micron 和 SK Hynix）中的一家。该公司负责运营在芯片部署前对其进行测试的系统和设备。