全球芯片股下滑，AEM股价下跌7.7%

HOT STOCK

该股一度跌至10.14新元，较周一收盘价下跌0.65新元

AEM股价的下跌反映了全球芯片股（包括亚洲市场）的普遍颓势。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 AEM 股价在周二（10月13日）一度下跌7.7％。此前，中国存储器制造商长鑫存储(CXMT)宣布，其在能够存储更多数据的存储芯片设计方面取得了进展。

该股在上午11时34分一度跌至9.96新元，较周一收盘价下跌0.83新元。随后股价收复部分失地，截至下午2时30分报10.07新元，跌幅为6.7%。

AEM的股价下跌与全球芯片股的颓势一致，其主要客户Intel的股价下跌了3.2%。存储器制造商SanDisk的股价下跌6%，Micron下跌3.9%，而一项美国芯片制造商指数周一也下跌了2.7%。

包括长鑫存储(CXMT)在内的亚洲芯片股也受到影响。截至上海时间上午9时55分，这家中国存储器制造商的股价下跌了3.3%，而SK Hynix在韩国的早盘交易中股价下跌近4%。

AEM曾在2025年表示，公司已获得全球三大存储芯片公司之一——三星电子（Samsung Electronics）、Micron Technology和SK Hynix——为其客户。

Pepperstone研究主管Chris Weston写道：“与人工智能相关的股票所面临的抛售压力，仍然是当前市场的一个决定性特征。半导体股已经跌破了近期的交易区间。”

AEM的业务是提供芯片在部署前所需的测试系统和设备。

今年以来，AEM的股价已上涨487%，这主要受到人工智能交易热潮的推动。