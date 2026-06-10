BizLink将以8.5亿美元收购Blackstone旗下新加坡公司Interplex

Interplex Datacom生产构成人工智能服务器机架物理架构的组件

【新加坡】总部位于美国的BizLink Holding已同意从Blackstone支持的Ennovi手中收购Interplex Datacom，交易金额最高达9亿美元。此举是一项战略性举措，旨在抓住亚洲地区对人工智能数据中心激增的需求。

这笔全现金交易对总部位于新加坡的Interplex Datacom的企业估值为8.5亿美元，并包含一笔最高5000万美元的额外或有对价。

BizLink在周三（6月10日）与Blackstone发布的联合新闻稿中表示，这家在台湾上市的公司计划使用手头现金以及由Citigroup提供的承诺债务融资来为此次收购提供资金。

该公司补充说，计划通过此次交易成为综合数据中心解决方案的“一站式商店”。目前，该公司专注于为数据中心及其他行业提供线束、连接器和电缆等关键组件。

BizLink首席执行官兼联合创始人Felix Teng指出：“亚洲是人工智能数据中心部署增长最快的地区，我们的客户需要能够预见其未来需求并快速扩展规模的合作伙伴。”

Interplex Datacom生产构成人工智能服务器机架物理架构的结构和机械组件，BizLink表示，这是一个快速增长的细分市场，与其目前专注于电气和连接解决方案的业务形成互补。

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Blackstone于2022年从Baring Private Equity Asia手中收购了Interplex，交易价格未予披露。

在截至3月31日的12个月期间，Interplex报告的营收约为3.92亿美元，其在中国、越南、马来西亚和泰国的工厂雇佣了超过1900名员工。

对于全球最大的另类资产管理公司Blackstone而言，此次出售标志着其剥离了人工智能计算价值链中的一项关键资产。

Blackstone私募股权部门高级董事总经理Haide Hong表示，该公司的投资将该部门转型为人工智能领域的关键供应商，并补充说，Ennovi现在将专注于其电气化和医疗设备业务。

该交易需满足惯例的交割条件，预计将于2026年下半年完成。