花旗集团首次覆盖CSE Global，给予“买入”评级，目标价1.70新元

BROKERS’ TAKE

公司利润率预计到2028年将改善至约10.5%

花旗集团预计其潜在项目有进一步增长空间，并预测其两年营收和每股收益的复合年增长率将分别达到15%和22%。 照片：商业时报资料图

【新加坡】花旗集团（Citi）已开始对系统集成商CSE Global进行首次覆盖，指出即将到来的利润率改善以及与Amazon的数据中心合同是其上行驱动因素。

花旗集团分析师Luis Hilado在周三（9月9日）表示：“由于大部分营收和订单来自新加坡以外地区，CSE Global在中小市值股领域脱颖而出，成为一家全球领军企业。”

他设定了1.70新元的目标价，并给予“买入”评级，但也警示该股同样具有“高风险”。周三，CSE Global的股价收盘持平于1.18新元。

Hilado在一份报告中指出，该公司最大的营收来源是电气化业务，预计到2026财年底将占约53%。鉴于仅Amazon一家就有可能带来15亿美元的数据中心电气化潜在项目，该业务预计将进一步增长。

由于CSE Global旨在与其他超大规模数据中心运营商建立更深厚的关系，花旗集团预计其潜在项目有进一步增长空间，并预测其两年营收和每股收益的复合年增长率将分别达到15%和22%。

CSE Global的利润率也有望在2027年提高到9.8%，其在美国的Champion工厂的启动成本曾对其上半年业绩造成压力。该工厂为数据中心生产配电中心、开关设备和关键电力基础设施。

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随着该工厂现已全面投入运营，花旗集团预计规模效益将从2026年下半年开始显现。到2028年，利润率预计将进一步提高至10.5%。

花旗集团指出，鉴于Amazon在2030财年之前可能行使相当于CSE Global扩大后股本最多8%的认股权证，该公司不仅可能获得一个主要客户，“还可能迎来一位战略投资者”。

报告称：“这种认股权证结构能否用于与Amazon或其他客户未来的合同交易仍有待观察，但我们认为这是未来订单增长的一个潜在来源。”

报告还补充道，尽管如此，一些风险因素，例如美国公众对数据中心建设的反对情绪，对CSE Global的电气化业务构成了风险，该业务占其盈利的一半以上。