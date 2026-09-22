康福德高的“数字核心”在支持现有运营的同时，帮助整合收购业务

单一平台助力新业务融入其流程、数据和治理标准

康福德高计划将其在英国和欧洲的子公司所使用的定制解决方案整合至一个单一平台，以汇集流程和数据。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在多个国家运营交通业务本身已是一项棘手的技术挑战，而收购来的公司又带有各自的IT系统，这会使相关困难成倍增加。

“虽然这些系统能很好地服务于各自的业务，但它们也使得在整个集团范围内获得一致的数据视图以及高效地扩展流程变得具有挑战性，” 康福德高 (ComfortDelGro, 简称CDG) 集团首席信息官 Dirk Paul Sibiet 告诉《商业时报》。

在过去两年中，该集团收购了多家交通运营商，例如伦敦的保费德士与私人召车运营商Addison Lee、澳大利亚德士运营商A2B，以及英国的交通运营商CMAC Group。

康福德高建立了一个“数字核心”，为其关键业务职能提供基础，同时保留了适应本地运营环境的灵活性。

例如，该集团利用德国软件供应商SAP的企业资源规划解决方案，仅在新加坡就处理了超过130万笔记账分录、3万1000张发票和5000个财务工作流程审批。这通过减少人工操作提高了效率。

通过SAP，康福德高重新设计并标准化了旧有的财务、人力资源和采购流程，以便在各业务单位中使用。

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现在，这些工作流程将数据整合到一个通用层，使公司能够获取更有意义的见解，以便在不同市场中做出决策。

标准化的数字工作流程也让康福德高的员工能够直接访问信息和服务。Sibiet说：“这减少了行政工作量，让团队能将更多时间用于分析、规划和员工支持等更高价值的活动。”

助力整合收购业务

坚实的数字核心使新收购的业务能够更快、更容易地融入康福德高的流程、数据和治理标准。

重复工作也得到了减少。例如，康福德高专注于将Addison Lee与其自有的点对点业务CityFleet Networks进行整合，将所有司机和企业账户都迁移到一个单一的数字平台和司机应用程序上。

Sibiet说：“在这些整合背后，需要一个共同的技术和数据基础，而这正是数字核心所提供的。”

由此带来的一个关键好处是能够跨业务单位获取及时且一致的信息，以实现更好的监督和治理。

公司计划将康福德高在英国和欧洲的子公司所使用的定制解决方案整合至一个单一平台，以汇集流程和数据。对于康福德高的澳大利亚业务，计划从2027年起将其整合到该平台中。

聚焦人工智能

人工智能是康福德高关注的一个重要领域，但Sibiet指出，当务之急是为创新奠定正确的基础。他补充说，集团的人工智能方法立足于“运营现实”。

任何部署的技术都必须无缝集成到康福德高现有的交通网络中，同时，其安全和可靠性标准也必须达标。

在新加坡，康福德高已在其子公司新捷运 (SBS Transit) 的巴士运营中部署了用于预测性维护的人工智能工具。

这有助于减少计划外的巴士服务中断并提高可靠性，在2025年防止了超过500起故障。

Sibiet说：“英国的Metroline也部署了人工智能辅助的调度工具来优化运营和服务交付，每天为超过70万名乘客节省了大量的等候时间。”

在未来12个月，康福德高将专注于将其所有业务，包括英国和澳大利亚的业务，都迁移到其数字平台上。

该集团还希望采用人工智能，以支持其员工应对这些变革。

Sibiet说：“这包括提升我们员工的技能，建立一个健全的人工智能治理框架，以及加强我们的数据战略，以支持整个组织安全、负责任地采用人工智能。”