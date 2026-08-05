CSE环球第二季度新增订单达1.991亿新元，并表示战略评估仍在“进行中”

这使该集团的未完成订单总额达到6.204亿新元

[新加坡] 系统集成商 CSE环球 (CSE Global) 于周三（8月5日）表示，其在截至6月30日的第二季度获得了价值1.991亿新元的新订单。

加上这些新订单，该集团在第二季度末的未完成订单总额达到6.204亿新元。

集团董事经理兼首席执行官 Lim Boon Kheng 指出，尽管合同授予的时间点导致订单接收量出现“一些同比季节性波动”，但公司主要市场的需求依然健康，并有强劲的投标项目作为支撑。

他表示：“尽管运营环境充满不确定性，但我们相信，凭借我们久经考验的能力和与客户的长期合作关系，我们有能力继续获得新订单。”

CSE环球的通信业务部门表现最为强劲，占新增订单总额的39.6%。

该部门获得了7890万新元的新订单，同比增长8.9%，这主要得益于澳大利亚和新西兰强劲的订单流。

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电气化业务部门获得了6390万新元的订单，占新增订单总额的32.2%。这比去年同期下降了29%，公司将其归因于一份采购订单更换所造成的时间差，预计新订单将在下个季度到来。

与此同时，自动化业务部门获得了5620万新元的新订单，占第二季度新增订单总额的28.2%。

战略评估正在进行中

在公布合同斩获的同时，该公司也提供了其战略评估的最新进展。该评估于今年3月启动，并可能导致CSE环球被完全出售。

公司周三表示，该评估仍在“进行中”。

该评估涵盖“可能涉及公司股份及/或公司全部或部分业务和资产的交易”。

该评估是在控股股东 Heliconia Capital Management 的要求下启动的。Heliconia Capital Management 是淡马锡 (Temasek Holdings) 旗下的全资投资公司，专注于扶持区域内中小型企业领袖的成长。此外，一家未具名方也提出了不具约束力的初步意向。

CSE环球重申：“无法确定或保证会就此战略评估达成任何最终协议，或促成任何交易”。

在数据中心行业新增需求的推动下，该公司公布截至3月31日的第一季度营收增长29.1%，达到2.652亿新元。其第二季度业绩将于8月13日公布。

在此消息公布前，CSE环球的股价收盘于1.26新元，下跌1.6%，即0.02新元。