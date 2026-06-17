因与主席 Eugene Lai 在董事会更新问题上发生冲突，CSE Global 独立董事辞职

Tan Chian Khong 称，同时担任 Heliconia 主席的 Lai 要求其辞去董事会及委员会职务

Eugene Lai（左）表示，他只是与 Tan Chian Khong 分享了董事会需要更新的看法，并非明确指示其辞职。 图片来源：BT VISUAL; 65 EQUITY PARTNERS; SMRT

【新加坡】科技系统集成商 CSE Global 于周二（6月16日）披露了董事会主席 Eugene Lai 与前独立董事 Tan Chian Khong 之间，因公司治理、董事会更新和管理层监督问题而产生的交流，这些问题最终导致 Tan 于6月2日辞职。

自去年底与 Amazon 建立合作关系以来，该公司一直备受投资者关注。此次披露追溯了两人之间关于公司控股股东 Heliconia Capital Management 角色的交流——Lai 也担任该公司的主席。

Tan 辞去了首席独立董事、审计委员会主席和提名委员会主席的职务，理由是信任与信心已经破裂。

CSE 在周二回应新加坡交易所的问询时表示，两位董事会成员的意见分歧源于5月19日的一次电话交谈，并在随后几周的书面信函中持续发酵。

Tan 表示，主席在最初的通话中就要求他辞去董事会及委员会的职务。

在随后的一封信函中，Tan 拒绝辞职，并坚称他是由普通股股东在年度股东大会上选举出来的，应对股东负责。

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他补充说，要求他提前卸任的做法违反了良好治理原则。

同时也是 Temasek 旗下 65 Equity Partners 董事会成员的 Lai，对这次讨论给出了不同的说法。

他表示，他只是在分享他本人和 Heliconia 的一个看法，即公司需要进行董事会更新。

他特别指出，公司将受益于一位拥有丰富并购经验的首席独立董事，以应对即将到来的工作量。

Lai 表示，他坦诚地分享了这一点，以便 Tan 能够决定什么最符合公司的利益，而这并非明确要求其辞职的指示。

他补充说，他尊重 Tan 完成其完整任期的权利，如果 Tan 当时选择留任，这次谈话本可以保持私密。

运营与管理方面的担忧

这些信函往来也揭示了双方在高级管理层和集团运营方面的不同看法。

Tan 表示，他无法同意他所称的主席多次试图向审计委员会主席施压，要求对一名高级管理层成员采取惩罚性措施的行为。

这一分歧源于双方对金融服务公司 Jefferies 拟议进行的战略评估的法律和尽职调查准备工作进度的看法不同。

Tan 还指出了在集团运营方向上存在的更广泛分歧，并表示主席希望在没有充分理由的情况下重组提名委员会。

Lai 驳斥了这些说法，称他联系 Tan 只是为了分享对某位员工的担忧并征求其意见，因为 Tan 与该员工有密切合作。

他表示，他从未施压要求采取惩罚性措施。

关于运营战略，Lai 表示，在读到 Tan 的辞职信之前，他并不知道双方存在任何分歧。

他还驳斥了有关提名委员会的说法，指出 Tan 在过去的董事会讨论中曾表示愿意交出其主席职位。

业务运营与董事会治理

CSE Global 表示：“董事会认为，迄今为止，在与控股股东合作方面，并未出现对公司业务和运营产生重大不利影响的重大意见分歧。”

在谈及对运营的潜在影响时，该公司指出，这些分歧并未对其业务、运营或管理人员履行职责的能力产生重大不利影响。

董事会补充说，董事会讨论中出现不同观点是正常的，并且作为建设性辩论的一部分，这是受到鼓励的。

该公司指出，其剩余的七名董事中有四名是独立董事，从而确保在找到 Tan 的继任者之前，独立监督机制保持完整。

此外，提名委员会、薪酬委员会以及审计与风险委员会的大多数成员均为独立董事，这符合《公司治理准则》。

CSE 表示，重组后的提名委员会目前正在物色和评估候选人，以填补空缺的首席独立董事和审计与风险委员会主席职位。