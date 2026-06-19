分析师：CSE Global因董事会冲突引发的股价下跌被过度夸大

BROKERS’ TAKE

在其首席独立董事辞职引发股价暴跌后，该公司股价正在回升

CSE Global 董事会主席 Eugene Lai（左）与 Tan Chian Khong 之间的冲突导致后者辞去公司首席独立董事职务。 图片来源：65 EQUITY PARTNERS; SMRT

【新加坡】分析师预计，随着 CSE Global 就其主席 Eugene Lai 与前首席独立董事 Tan Chian Khong 之间的分歧做出详细披露，该公司近期的股价波动将趋于稳定。

这场争议本月早些时候引发了这家技术系统集成商的股价大幅下跌，但券商将其定性为一次由治理主导的转型，而非运营困境的迹象。

Lai 和 Tan 之间在公司治理、董事会更新和管理层监督方面的冲突，导致 Tan 于6月2日辞职。

在此之前，CSE Global 的股价曾一路高歌猛进，在5月底创下1.78新元的历史新高。然而，在 Tan 辞职仅一周后，其股价从6月2日1.65新元的收盘价下跌了20.6%，跌至1.31新元的两个月低点。

摩擦源于5月19日的一场讨论，当时 Lai 希望更新董事会，引入具备更强并购专业知识的成员，因此建议 Tan 卸任。

Tan 最初强调其对普通股股东负有责任而表示拒绝，但随后以信任破裂为由辞职。

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尽管公司内部矛盾公开化，分析师仍敦促投资者利用 CSE Global 近期的股价疲软之机。市场似乎也对此做出了相应反应，CSE Global 股价在周四（6月18日）上涨4.4%（即0.60新元），收于1.43新元。

券商维持“买入”评级

RHB 在周四的一份报告中，维持了对 CSE Global 的“买入”评级和1.94新元的目标价。

分析师 Alfie Yeo 表示，公司周二为回应新加坡交易所（Singapore Exchange）质询而提交的澄清说明，应能“稳定 CSE 的交易波动”。

他补充说，其核心增长故事依然稳固，动力来自于预计未来五年内将从 Amazon 获得的价值15亿美元的数据中心电气化订单。

RHB 仍认为该股具有吸引力，其预期市盈率约为20倍，而预计到2028年的盈利复合年增长率（CAGR）将达到27%。

与此观点类似，大华继显（UOB Kay Hian, UOBKH）也在周四维持了“买入”评级和1.79新元的目标价。

分析师 John Cheong 和 Tang Kai Jie 表示，此次抛售已过度反映，超出了公司的基本面。他们指出，2026年第一季度的收入同比增长29%，达到2.65亿新元。

他们还指出，CSE Global 该季度的订单量飙升75%，达到2.71亿新元，使公司手握7.16亿新元的“稳健”订单。

尽管由于新建一个24.1万平方英尺的电气化设施的启动成本以及材料成本的上升，2026年上半年业绩可能“疲软”，但大华继显预计，随着这些产能扩张进入稳定状态，公司运营将在下半年实现稳固复苏。

在公司治理方面，两家券商均指出，其独立监督机制依然健全，因为七人董事会中仍有四名独立董事，满足上市要求。

Cheong 和 Tang 补充说，对首席独立董事以及审计与风险委员会主席职位的“迅速且高水准的”人事更替将“恢复独立监督”。