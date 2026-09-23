CW Group与Allied Tech前高管被控，罪名与律师挪用7600万新元资金案有关
Wong Koon Lup与Kenneth Low否认控罪，目前已担保外出
- Wong与Low分别面对24项和5项指控。 照片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】CW Group前首席执行官与Allied Technologies前执行董事于周三（9月23日）被控，罪名是与JLC Advisors前管理合伙人Jeffrey Ong共谋，从这两家公司挪用数千万新元资金。
新加坡籍的Wong Koon Lup与Kenneth Low分别面对24项和5项指控。两人均不认罪，并已担保外出。Wong获准以28万新元的保释金保释，Low的保释金为30万新元，案件等候审讯。
案发时，Wong是香港上市公司CW Group的首席执行官兼主席，而Low则是凯利板上市公司Allied Technologies的执行董事。这两家公司此后均已退市。
涉案律师Ong因盗取客户7600万新元资金，于2023年被判处19年监禁，这是新加坡有史以来涉及律师的最大挪用资金案。
当时，机床制造商CW Group和精密工程公司Allied Tech与JLC订有托管账户安排，由JLC担任其托管代理。
在Low面对的五项指控中，有四项指控他在2017年10月31日或之前，教唆Ong犯下失信罪，从一个DBS账户中提取了四笔介于约260万至320万新元之间的款项，并转给华侨银行证券（OCBC securities）。这些款项总计约1170万新元。
这名38岁被告的第五项指控称，他曾教唆Ong在一张志期为2019年4月15日的DBS支票上，伪造其当时合伙人Vincent Lim的签名。
Wong是一名常驻香港的商人，也是CW Group的创始人。
他面对18项与Ong有关的指控，其中包括：
- 13项与Ong共谋作为律师犯下刑事失信罪，挪用存放于CW Group在JLC托管账户中超过2400万新元的资金；
- 一项与Ong及另一人共谋，向CW Group董事会隐瞒公司托管资金被挪用的事实；
- 以及，四项与Ong共谋，就CW Group在JLC的托管账户事宜，向CW Group的法定审计师安永（EY）提供虚假的审计确认书。
其余指控包括：
- 三项挪用属于CW Group及其子公司CW Advanced Technologies约1700万新元资金的指控；
- 一项唆使他人向安永（EY）提供虚假审计确认书的指控；
- 以及，两项唆使财务人员伪造CW Group财务报表的指控。
Low于2021年4月被捕，并在针对Ong挪用Allied Tech托管资金的五项指控中被列为共同被告。
Wong与Low的审前会议定于10月27日举行。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Simba admits exceeding spectrum limits amid failed M1 deal; full-year profits surge 277%
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
What’s on the agenda when Xi and Trump meet in Washington
Singapore core inflation picks up to 2.2% in August; watchers mixed on MAS response