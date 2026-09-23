CW Group与Allied Tech前高管被控，罪名与律师挪用7600万新元资金案有关

Wong Koon Lup与Kenneth Low否认控罪，目前已担保外出

【新加坡】CW Group前首席执行官与Allied Technologies前执行董事于周三（9月23日）被控，罪名是与JLC Advisors前管理合伙人Jeffrey Ong共谋，从这两家公司挪用数千万新元资金。

新加坡籍的Wong Koon Lup与Kenneth Low分别面对24项和5项指控。两人均不认罪，并已担保外出。Wong获准以28万新元的保释金保释，Low的保释金为30万新元，案件等候审讯。

案发时，Wong是香港上市公司CW Group的首席执行官兼主席，而Low则是凯利板上市公司Allied Technologies的执行董事。这两家公司此后均已退市。

涉案律师Ong因盗取客户7600万新元资金，于2023年被判处19年监禁，这是新加坡有史以来涉及律师的最大挪用资金案。

当时，机床制造商CW Group和精密工程公司Allied Tech与JLC订有托管账户安排，由JLC担任其托管代理。

在Low面对的五项指控中，有四项指控他在2017年10月31日或之前，教唆Ong犯下失信罪，从一个DBS账户中提取了四笔介于约260万至320万新元之间的款项，并转给华侨银行证券（OCBC securities）。这些款项总计约1170万新元。

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这名38岁被告的第五项指控称，他曾教唆Ong在一张志期为2019年4月15日的DBS支票上，伪造其当时合伙人Vincent Lim的签名。

Wong是一名常驻香港的商人，也是CW Group的创始人。

他面对18项与Ong有关的指控，其中包括：

13项与Ong共谋作为律师犯下刑事失信罪，挪用存放于CW Group在JLC托管账户中超过2400万新元的资金；

一项与Ong及另一人共谋，向CW Group董事会隐瞒公司托管资金被挪用的事实；

以及，四项与Ong共谋，就CW Group在JLC的托管账户事宜，向CW Group的法定审计师安永（EY）提供虚假的审计确认书。

其余指控包括：

三项挪用属于CW Group及其子公司CW Advanced Technologies约1700万新元资金的指控；

一项唆使他人向安永（EY）提供虚假审计确认书的指控；

以及，两项唆使财务人员伪造CW Group财务报表的指控。

Low于2021年4月被捕，并在针对Ong挪用Allied Tech托管资金的五项指控中被列为共同被告。

Wong与Low的审前会议定于10月27日举行。