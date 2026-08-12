全球数据中心保险保费预计到2030年将超过240亿美元

Allianz Commercial表示，这一数字将高于目前的110亿美元

随着数据中心从商业房地产演变为关键任务基础设施，保险的角色也在不断扩大。 照片来源：路透社

[新加坡] 一份最新报告发现，随着保险与数据中心行业共同发展，全球数据中心保险市场规模预计到2030年将超过240亿美元，高于目前约110亿美元的水平。

商业保险公司Allianz Commercial在周三（8月12日）发布的报告中指出，容量的增加、保险价值的提升以及运营的复杂性，已使全面的保险保障成为许多大规模人工智能基础设施项目融资的先决条件。

一个人工智能园区的建设成本可能超过200亿美元，而在安装高性能计算设备后，其保险价值还会大幅增加。

Allianz Commercial表示：“预计市场需求将从传统的财产险扩展到涵盖建筑、工程、财产、业务中断、网络和责任等领域的综合解决方案，同时在能源韧性、运营连续性和技术风险等领域创造新的机会。”

报告指出，随着数据中心从商业房地产演变为关键任务基础设施，保险的作用也从保护实物资产扩展到支持投资和运营韧性。

Allianz Research主题与政策研究主管Katharina Utermohl表示：“虽然保险的主要作用仍然是转移财务风险，但保险公司正越来越多地在整个项目生命周期中贡献工程专业知识、风险建模和韧性规划。”

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火灾是近六成索赔的原因

火灾是造成数据中心损失最昂贵的原因，在总额达6.77亿欧元（7.816亿美元）的保险行业索赔中占了近60%。该结论基于Allianz Commercial对保险业221起与数据中心相关的索赔分析。

从索赔金额来看，自然灾害位居第二，其后是包括犯罪和网络犯罪在内的故意行为，以及电力故障。

按地区划分，欧洲占索赔总额的38%，北美占36%，亚洲占21%。

水渍损失是数据中心索赔最常见的原因，其次是故意行为、火灾和设备故障。

从索赔数量来看，欧洲占53%，北美占36%，亚洲占8%。

根据Allianz的数据，到2030年底，美国和中国预计将占全球新增容量的约62%。

按保险业务线划分，涵盖在财产险下的业务中断是主要的严重性驱动因素，这凸显了运营停机造成的重大财务影响。

其次是建筑险和金融险（包括职业赔偿索赔）。

随着数据中心成为数码经济的关键基础设施，其风险状况也因设施规模扩大、复杂性增加和相互依赖性增强而迅速变化。

超大规模和主机托管园区可能将多个租户、建筑工程、服务器、配套公用设施和现场基础设施集中在同一个物理或运营空间中。

因此，单一事件可能触发涉及财产、建筑、业务中断、责任、网络和金融等多个险种的索赔。

真实索赔案例研究显示，在超大规模设施中，外部冷却系统损坏、动火作业相关的火灾损失，以及电力干扰导致的启动延迟等事件，都曾造成5000万至1亿美元不等的单次损失。

Allianz Commercial全球建筑索赔主管Christian Kolbe表示：“对保险公司而言，关键问题不仅在于建筑物的价值，还在于其内部和周边的价值集中度及依赖性。”

“电力、冷却、电池、光纤线路、测试与调试以及业务连续性规划，都是同一风险全景的组成部分。有效的风险缓解措施必须尽早开始，并贯穿数据中心的整个生命周期。”