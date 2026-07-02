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Grab完成对美国公司Stash Financial价值4.25亿美元的收购

公司计划最终在东南亚市场推出Stash的投资解决方案，包括其人工智能理财教练（AI Money Coach）。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 2, 2026 · 11:16 AM
    • 作为Grab业务的一部分，Stash将继续作为独立实体运营，并保留其现有的经常性收入模式、服务和品牌。
    • 作为Grab业务的一部分，Stash将继续作为独立实体运营，并保留其现有的经常性收入模式、服务和品牌。 图片来源：《商业时报》资料图

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    【新加坡】科技公司Grab于周四（7月2日）宣布，已完成对美国数字金融服务公司Stash Financial的收购。

    Grab表示，已于周三支付了收购50.1%股权的款项，剩余49.9%的股权将在未来三年内按公允市场价值支付。

    在纳斯达克上市的Grab于今年2月宣布了这项价值4.25亿美元的交易。周三交割时支付的款项由现金和股票组合而成，后续付款可采用现金、股票或两者结合的方式。

    Grab首席执行官Anthony Tan在2月份表示：“此次收购带来的不仅仅是经常性的高利润订阅收入。我们将通过Stash以美国现有监管条例为核心设计的人工智能投资应用程序，来增强Grab在金融科技领域的专业知识。”

    作为Grab业务的一部分，Stash将继续作为独立实体运营，并保留其现有的经常性收入模式、服务和品牌。公司将继续由其联合创始人兼联合首席执行官Brandon Krieg和Ed Robinson领导。

    该公司是美国注册的投资顾问，管理资产超过50亿美元。通过其基于订阅模式的应用程序，它为超过一百万消费者提供投资、银行和金融教育工具，并称这些工具有助于支持“长期的财务决策”。

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    Stash还提供StashWorks，这是一项为美国雇主设计的财务健康解决方案，旨在帮助员工“通过教育和指导工具建立更健康的财务习惯”。

    公司还拥有一款“人工智能理财教练”（AI Money Coach）产品。据介绍，该产品如同一个财务伴侣，能根据用户的个人生活目标和财务状况，提供量身定制的指导和执行建议。

    Grab表示，得益于这位人工智能教练，大约每两位用户中就有一位在当天采取了积极的财务行动，这一比例在2025年实现了近40%的同比增长。

    收购完成后，Grab表示计划支持Stash在美国消费市场的持续增长，同时从长远来看，将探索在东南亚市场引入Stash投资解决方案（包括其人工智能理财教练）的机会。

    根据目前的业务发展势头和公司战略计划的执行情况，Stash预计在2028日历年将产生超过6000万美元的调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）。

    Grab在5月份也曾表示，在Singtel Alpha Investments将其在Super Bank的股权转让给GXS Bank后，公司将合并Super Bank Indonesia。GXS Bank是Grab与Singtel合资成立的数字银行子公司。

    CGS International的分析师Jacquelyn Yow周三表示，在Super Bank合并和Stash收购的推动下，她预计Grab的金融服务部门将在2026财年下半年接近盈亏平衡。

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