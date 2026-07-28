尽管长鑫存储股价飙升，芯片抛售潮蔓延亚洲，新加坡科技股仍下跌

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Frencken、UMS、AEM 和 CSE Global 均在周二上午下跌

周一，长鑫存储 (CXMT) 在上海上市首日股价飙升466%，成为中国市值最高的公司。 图片来源：路透社

【新加坡】周二（7月28日），随着导致 Applied Materials 股价下跌的全球存储芯片抛售潮蔓延至亚洲，新加坡的科技和半导体股也随之下滑。

Applied Materials 的供应商 Frencken 遭受的打击最大，在周二上午股价一度下跌高达8.5%。同样是 Applied Materials 供应商的 UMS 股价也一度下跌8.1%。

在周一的美国交易时段，这家美国上市公司的股价一度下跌6.7%，因其卷入了全球半导体设备制造商的广泛抛售潮。

AEM 股价一度下跌5.6%，而 CSE Global 的股价则一度下跌4.9%。

此前，荷兰芯片制造巨头 ASML 的股价下跌了5.8%。此举由科技媒体 The Information 的一篇报道引发，该报道称，中国一家匿名的国有企业目前已具备量产沉浸式深紫外光（DUV）光刻机的能力。

这类设备被认为是半导体行业的核心主力，也是 ASML 的核心收入来源。据估计，ASML 占据了整个光刻机市场高达90%的份额。

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对现有 DUV 制造商构成威胁的担忧情绪迅速蔓延至 ASML 在全球的同行，日本的光刻设备制造商也遭受重创。Nikon 股价一度下跌9.2%，Canon 股价一度下跌6.3%，这均是两家公司两个多月以来的最大跌幅。

在更广泛的人工智能和存储领域，周一的美国交易时段见证了 AMD 股价下跌约7%，Micron 股价下跌约5%。

作为 SK Hynix 高带宽存储芯片的主要买家，Nvidia 的股价也下跌了约5%。此前，《华尔街日报》报道称，这家图形处理器（GPU）和人工智能巨头可能为一个 OpenAI 的数据中心项目提供约2500亿美元的财务支持。

这表明 OpenAI 可能会获得更优的融资条件，而这可能引发了投资者对循环交易的担忧，让人联想到2000年代初的互联网泡沫破灭。

但 Morningstar 的高级股票分析师 Brian Colello 表示，他维持对 Nvidia 280美元的目标价，因为该公司股价看起来仍然被低估。

他在周一表示：“考虑到近期、中期乃至长期内，人工智能领域的资本支出极有可能保持强劲，我们认为 Nvidia 的增长前景被低估了。”

Nvidia 等美国上市科技股的隔夜疲软表现在周二延续至韩国芯片股，Samsung Electronics 和 SK Hynix 的股价分别一度下跌9.5%和10.9%。

鉴于对基础设施支出相关的融资风险以及来自中国的竞争日益加剧的担忧，投资者可能正在将资金从人工智能板块撤出。

此前，月之暗面 (Moonshot AI) 发布了其 Kimi K3 模型，这表明中国研发的模型正在缩小与美国领先企业 OpenAI 和 Anthropic 之间的差距。

据称，这家中国初创公司的人工智能模型性能超越了该领域的所有竞争对手，仅次于 Anthropic 的 Claude Fable 5 和 OpenAI 的 GPT-5.6。该公司于周一发布了模型的权重更新和技术报告，并即将开放公众下载。

长鑫存储会是科技股新赢家吗？分析师态度审慎

周二区域科技和芯片股的暴跌，与周一长鑫存储 (CXMT) 股价的飙升形成鲜明对比。

在周一上海上市首日股价飙升466%后，这家存储芯片制造商超越了中国工商银行、宁德时代 (CATL) 和阿里巴巴等巨头，成为中国市值最高的公司。

Tiger Brokers 的市场策略师 James Ooi 指出，长鑫存储的首次公开募股（IPO）据报道获得了超过200倍的超额认购，这凸显了投资者对中国半导体国产化主题的“强烈兴趣”。

然而，其他分析师对长鑫存储股价的飙升持谨慎态度，并推测这波涨势可能是由投机性投资者推动的。

Morningstar 的股票分析师 Jing Jie Yu 告诉《商业时报》：“我们认为（周一）49元的收盘价过高了。我们现在认为长鑫存储 (CXMT) 的股票被严重高估。”

他表示，作为一家半导体集成设备制造商，这家中国公司“仍有很长的路要走”，因为它在技术上比同行落后了两代。

此外，该公司目前还无法获得一些关键的高能系统，这将使长鑫存储 (CXMT) 进一步缩小这一技术差距变得“越来越困难”。

人工智能领域的赢家和输家将如何决出

Blackrock 的分析师表示，总体而言，在竞争日益激烈的情况下，竞争的焦点不再是谁能构建最好的模型，而是谁能获取该系统的经济租金。

他们在周一的一份报告中写道：“我们认为，更便宜的人工智能会改变赢家，但不会改变投资逻辑。”

分析师解释称，对于部署该技术的公司而言，技术成本正成为一个关键问题。预计到2026年，全球在人工智能模型和平台上的支出将达到640亿美元，比2025年增长63%。

与此同时，中国模型现在每周处理大约23万亿个令牌（tokens），而美国竞争对手的处理量约为12万亿个。

BlackRock 表示：“综合来看，即使人工智能的采用正在加速，这些趋势也可能削弱前沿模型开发商的定价能力。”

因此，在企业人工智能账单不断上升的背景下，公司有更强的动力通过模型路由和低成本模型来控制开支。分析师也因此更青睐人工智能基础设施，而非竞争日益激烈的模型层。