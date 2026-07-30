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新电信证实洽谈出售Optus股权，但提醒交易存在不确定性

此番寻求少数股权投资者，正值该子公司经历一段动荡时期

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 30, 2026 · 09:44 AM
    • 若交易成功，将结束新电信25年来作为澳大利亚第二大无线运营商唯一所有者的历史。
    • 若交易成功，将结束新电信25年来作为澳大利亚第二大无线运营商唯一所有者的历史。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

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    [新加坡] 新电信 (Singtel) 于周四（7月30日）证实，正在洽谈出售其全资澳大利亚子公司Optus的股份，但这家新加坡电信巨头提醒投资者，交易远未保证能够达成。

    新电信在回应近期的媒体报道时表示，公司正在与相关方进行接洽。

    该公司重申了其在5月21日首次宣布的战略转变。当时，新电信表示对引入“志同道合的本地合作伙伴”持开放态度，以确保Optus在澳大利亚电信市场中继续作为强有力的替代运营商。

    若交易成功，将结束新电信25年来作为澳大利亚第二大无线运营商唯一所有者的历史。

    此次寻求少数股权投资者之际，正值Optus经历一段动荡时期，其声誉和财务已遭受严重损害。

    此前，Optus于2022年遭受大规模网络攻击，并于去年发生灾难性的全国网络中断，导致关键紧急服务瘫痪。此后，这家子公司一直面临着严格的政治和监管审查。

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    在5月份披露的信息中，新电信表示，一个持有“有意义的少数股权”的本地合作伙伴能够带来互补的专业知识，以改善服务供应、增强运营韧性并帮助重建公众信任。

    Citi Research的分析师 Arthur Pineda 和 Luis Hilado 在5月份表示，若能成功为Optus引入战略合作伙伴，可能会“筹集更多资金”。

    与此同时，新电信表示将“长期致力于澳大利亚市场”，并指出Optus成为集团一员已有超过25年。

    由于支付了与其网络和安全故障相关的数亿美元罚款和补救成本，Optus近期录得全年亏损。

    该公司建议股东，在任何最终公告发布之前，交易其股票时应保持谨慎。公司补充说，若有需要披露的重大进展，将向市场及时更新信息。

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