新电信第一季度基础净利润增长21%，股价随之上涨3.5%
该股在周四下跌0.9%后回升。当日，这家电信公司报告其第一季度盈利锐减71.6%。
- 新电信的基础净利润增长主要由 Airtel、AIS、NCS、Optus 及集团旗下的数码基础设施部门 (Digital InfraCo) 推动。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】继公布第一季度业绩后，新电信 (Singtel) 股价于周五（8月14日）一度上涨3.5%。
这家电信巨头的第一季度净利润下降了71.6%，至8.18亿新元，尽管出售Airtel部分股权以及Intouch与Gulf Energy的合并在2025财年第一季度带来了一次性特别收益。
业绩公布后，该股在周四下跌0.9%，收于4.25新元。
尽管整体净利润有所下降，但在截至6月30日的三个月里，新电信的基础净利润在Airtel、AIS、NCS、Optus及集团旗下数码基础设施部门 (Digital InfraCo) 的推动下，增长了21%，达到8.31亿新元。
新电信 的股价截至周五上午11时12分一度攀升至4.40新元，成交量约2240万股。
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