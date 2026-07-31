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新电信股价因除息下跌3.1%，并传可能出售Optus股权

该股跌幅主要归因于其为即将在八月派发的股息而进行的除息。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 31, 2026 · 09:50 AM
    • 新电信于周四证实，正在与“相关方”商讨出售Optus少数股权事宜。
    • 新电信于周四证实，正在与“相关方”商讨出售Optus少数股权事宜。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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    [新加坡] 电信巨头 新电信 (Singtel) 的股价于周五（7月31日）因股票除息而收盘下跌3.1%，报4.44新元。与此同时，其澳大利亚全资子公司Optus也传出多项新进展。

    开盘后几分钟内，该股一度下跌0.17新元至4.41新元的低点。然而，其中0.103新元的跌幅是由于该股为即将在八月派发的股息而除息所致。

    扣除这项技术性价格调整后，净跌幅则温和得多，仅为0.067新元。

    此次市场波动之前，周四有消息称，澳大利亚通信与媒体管理局 (Australian Communications and Media Authority) 已在澳大利亚联邦法院对Optus提起诉讼。该监管机构指控Optus在2025年9月18日共计1005次违反了《2019年电信（紧急呼叫服务）决定》中的多项条款。

    另外，新电信于周四证实，正在与“相关方”商讨出售Optus少数股权事宜。

    据《澳大利亚金融评论报》（AFR）周三报道，新西兰基础设施投资者Morrison正在洽谈收购Optus超过30%的股份，价值超过20亿澳元（14亿美元）。《澳大利亚金融评论报》还称，Morrison已获得为期七周的独家谈判期，以最终敲定这笔潜在的收购。

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