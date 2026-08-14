The Business Times
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新电信第一季度基本净利增长21%，股价收盘上涨4.7%

该股在公布第一季度盈利下降71.6%后，于周四下跌0.9%，随后出现回升。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Aug 14, 2026 · 11:24 AM
    • 新电信的基本净利增长，主要得益于Airtel、AIS、NCS、Optus以及集团旗下的数码基础设施臂膀Digital InfraCo的推动。
    • 新电信的基本净利增长，主要得益于Airtel、AIS、NCS、Optus以及集团旗下的数码基础设施臂膀Digital InfraCo的推动。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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    [新加坡] 新电信 (Singtel) 在公布第一季度业绩的隔天，其股价于周五（8月14日）收盘上涨 4.7%，报4.45新元。

    尽管因出售Airtel部分股权以及Intouch与Gulf Energy的合并在2025年第一季度带来一次性特殊收益，但这家电信巨头的第一季度净利仍下跌71.6%，至8.18亿新元。

    在业绩公布后，该股于周四下跌0.9%，收报4.25新元。

    尽管整体净利下滑，但在Airtel、AIS、NCS、Optus以及集团旗下数码基础设施臂膀Digital InfraCo的推动下，新电信截至6月30日的三个月基本净利增长了21%，达到8.31亿新元。

    新电信 的股价在周五上午11点50分一度攀升至4.43新元，成交量约2240万股。

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    SingtelHot Stock

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