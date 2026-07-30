新加坡电信洽谈出售Optus股权，据报价值14亿美元

此次寻求少数股权投资者，正值该子公司经历了一段动荡时期

若交易成功，将结束新加坡电信25年来作为澳大利亚第二大无线运营商唯一所有者的历史。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】新加坡电信 (Singtel) 周四（7月30日）表示，正在与“有意向方”洽谈出售其全资澳大利亚子公司Optus的股份，但该公司提醒投资者，交易远未得到保证。

此前，《澳大利亚金融评论报》（AFR）周三报道称，总部位于新西兰的基础设施投资者Morrison正在洽谈收购Optus少数股权，价值超过20亿澳元（14亿美元）。

AFR补充说，Morrison还获得了为期七周的独家谈判期，以最终确定购买Optus超过30%股份的潜在交易。

该公司重申了其在5月21日首次宣布的战略转型，当时它表示对引入“志同道合的本地合作伙伴”持开放态度，以确保Optus在澳大利亚电信市场中仍然是一个强大的替代运营商。

在周三的公司年度股东大会（AGM）上，潜在股权出售的话题再次被提及。

新加坡电信集团首席执行官Yuen Kuan Moon表示：“主要目标是加强Optus的长期战略韧性，这需要一个与我们有共同承诺的合作伙伴，以维持Optus作为一个强大、可信的替代运营商，为澳大利亚提供可靠且值得信赖的关键服务。”

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Yuen表示，尽管如此，与少数股权合作伙伴共同运营对新加坡电信而言“并非新的运营模式”。

他以该电信公司在印度尼西亚、泰国、菲律宾和印度的运营模式为例，说明了与本地合作伙伴的合作。

他补充说，通过与本地合作伙伴合作，新加坡电信能够“发展韧性和能力”。

若交易成功，将结束新加坡电信25年来作为澳大利亚第二大无线运营商唯一所有者的历史。

此次为Optus寻求少数股权投资者，正值其经历了一段动荡时期，其声誉和财务都遭受了严重损害。 照片：商业时报资料图

此次为Optus寻求少数股权投资者，正值其经历了一段动荡时期，其声誉和财务都遭受了严重损害。

在2022年发生大规模网络攻击以及去年发生灾难性的全国网络中断并扰乱了关键紧急服务之后，该子公司一直面临着严峻的政治和监管审查。

在发生“triple-zero”（澳大利亚紧急求救电话）中断事件后，Optus目前正在进行一项为期多年的转型计划。

Yuen在年度股东大会上说：“虽然还有很多工作要做，但我相信，焕然一新的领导团队能够实现其目标，将Optus恢复为澳大利亚领先的挑战者电信公司。”

在其5月份的披露中，新加坡电信表示，一个持有“有意义的少数股权”的本地合作伙伴可以带来互补的专业知识，以改善服务供应、增强运营韧性并帮助恢复公众信任。

Citi Research的分析师Arthur Pineda和Luis Hilado在5月份曾表示，如果成功为Optus引入战略合作伙伴，可能会“筹集更多资金”。

无不利影响

星展集团研究所的分析师Sachin Mittal预计，在可能部分剥离Optus之后，对集团盈利不会产生任何“不利影响”。

他详细解释说，通过潜在的20亿澳元交易节省的利息成本，应能抵消因部分剥离Optus而造成的盈利损失。

他说：“由于高昂的资本支出和折旧导致自由现金流和净利润偏低，Optus的投资资本回报率一直很低，在2%至3%之间。”

Bloomberg Intelligence的分析师Chris Muckensturm补充说，剥离Optus的举动可能会“促使”新加坡电信价值90亿新元的资本再循环计划“升级”。

在以约10亿新元部分剥离Gulf Development之后，新加坡电信已经通过资本再循环计划实现了68亿新元的收益。

Muckensturm建议，通过资本再循环筹集的资金可能被用于资助新加坡电信以7.4亿新元收购ST Telemedia全球数据中心，以及其在人工智能领域的支出和股东回报。

“长期致力于澳大利亚市场”

尽管有潜在剥离的传闻，新加坡电信表示其仍然“长期致力于澳大利亚市场”，并指出Optus加入该集团已有超过25年。

在承担了与其网络和安全故障相关的数亿美元罚款和修复成本后，Optus最近录得全年亏损。

尽管如此，Yuen对这家澳大利亚电信公司仍然持乐观态度。

他说：“鉴于积极的行业动态，澳大利亚市场存在巨大的增长潜力，而连续多年的强劲息税前利润（earnings before interest and tax）增长就是证明。”

新加坡电信表示，若有任何重大进展，将向市场通报。