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台湾公平会驳回 Grab 对 foodpanda 台湾的收购案

Grab 曾于三月表示将以6亿美元现金进行收购

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Wed, Oct 21, 2026 · 04:17 PM — Updated Wed, Oct 21, 2026 · 06:29 PM
    • 该反垄断监管机构表示，此项拟议交易对市场竞争的损害大于其整体经济利益。
    • 该反垄断监管机构表示，此项拟议交易对市场竞争的损害大于其整体经济利益。 照片：商业时报资料照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】台湾公平交易委员会（TFTC）于周三（10月21日）宣布，已禁止 Grab 收购 foodpanda 在台湾的业务。

    该反垄断监管机构表示，已发现多项竞争顾虑，主要在于 Uber 持有 Grab 的股份，这可能导致双方竞争的动机减弱，并划分各自的市场份额。

    台湾公平会还援引了 Uber 和 Grab 此前的行为，这些行为增加了双方进行协同操作的风险。例如，Uber 在2018年将其东南亚业务出售给 Grab 的交易，其设计方式使其难以逆转，尽管双方当时知道或理应知道该交易会违反竞争法。

    台湾公平会指出，外卖市场的进入门槛很高，因为新进者需要大量的资本投资、广泛的餐厅基础以及庞大的外卖骑手和消费者网络。

    该监管机构表示，Grab 和 Uber 提出的补救措施——例如稀释 Uber 在 Grab 的股份、限制 Uber 在 Grab 董事会拥有席位以及禁止交换竞争性信息等——并不足以确保其整体经济利益能够超过反竞争效应带来的负面影响。

    foodpanda 的母公司 Delivery Hero 在周三的一份股市文件中表示，其上诉权不受台湾公平会决定的影响，并且公司已制定了适当的交易保护措施，包括一项分手费协议。

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    Grab 对此决定表示失望。「Grab 在东南亚的核心业务依然强劲。我们将继续集中资本和资源，执行我们的增长路线图，并在我们业务覆盖的区域内赋能社群。」

    今年三月，Grab 宣布将以6亿美元从 Delivery Hero 手中收购 foodpanda 台湾业务，但这宗交易须获得监管部门的批准。

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