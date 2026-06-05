UMS与三家越南精密工程公司签署合资协议

UMS计划投资约360万美元，以获取新公司51.6%的股权

该拟议投资是UMS旨在扩大其制造业产业群足迹、提升其精密工程能力，并抓住半导体“超级周期”增长机遇的举措之一。 图片：BT档案照片

【新加坡】高精度半导体公司UMS Integration于周五（6月5日）宣布，已签署一份不具约束力的谅解备忘录（MOU），计划投资约360万美元，以获取其在越南一家合资（JV）公司51.6%的股权。

该拟议合资公司将整合三家位于越南的精密工程与金属电镀公司——Viet Nguyen Mechanical Precision Company、Central Metal Mechanical Company以及Global Metal Plating Company。

该协议是与这些公司的创始股东签署的，他们将继续负责管理重组后实体的日常运营。

根据协议，UMS将为该合资公司提供战略指导、客户开发支持和运营专业知识。

UMS首席执行官Andy Luong表示：“鉴于全球半导体行业的强劲增长，我们可以从更低的成本和更好的规模经济中获益。”

该集团指出，这笔将由内部资源资助的360万美元投资仅为指示性估算。最终且具有约束力的估值将在尽职调查程序后进行审查和重新评估。

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该拟议投资是UMS旨在扩大其制造业产业群足迹、提升其精密工程能力，并抓住半导体“超级周期”增长机遇的举措之一——该公司将此形容为一场由人工智能（AI）驱动的前所未有的扩张。

Luong补充道：“通过更多元化的生产设施，我们可以从及早的风险规避和整个集团业务的高度执行力协同中受益，因为这项投资将补充我们现有的新加坡和马来西亚生产设施。”

这项投资还将把该集团的地理足迹扩大到越南，而越南正将自己定位为可替代中国的主要芯片制造中心。

今年2月，美国总统Donald Trump决定将越南从美国出口管制名单中移除，此举一旦实施，将为这个亚洲国家获取用于制造最先进芯片的尖端技术铺平道路。

这份不具约束力的谅解备忘录预计不会对该集团当前财年的财务业绩产生重大影响。