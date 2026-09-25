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美国政府寻求加入Elon Musk挑战欧盟对X公司罚款的诉讼

Trump指控这些规定针对美国科技公司

Sharon Lee

Published Fri, Sep 25, 2026 · 06:36 AM
    • 欧盟科技监管机构因X公司违反网络内容规定，于去年底对其处以罚款。
    • 欧盟科技监管机构因X公司违反网络内容规定，于去年底对其处以罚款。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【华盛顿】美国政府周四（9月24日）表示，已正式寻求加入亿万富翁Elon Musk提起的法律诉讼，该诉讼旨在撤销欧盟对其社交媒体平台X处以的1.2亿欧元（约合1亿3651万美元）罚款。

    欧盟科技监管机构于去年底因X公司违反网络内容规定而对其处以罚款，这是根据一项里程碑式的法规实施的首次制裁，而该法规已引起华盛顿方面的批评。

    美国司法部表示，已向欧盟普通法院提交申请，以支持X公司撤销此案的努力。

    欧盟对X公司的制裁，是在依据其《数字服务法》（Digital Services Act, DSA）进行了为期两年的调查之后作出的。该法案要求网络平台采取更多措施来处理非法和有害内容。

    美国司法部民事司助理总检察长Brett Shumate表示：“欧盟委员会不当地试图扩大其监管权力，以管辖并未在其管辖区内存在或运营的美国公司。”

    欧洲为确保规模较小的竞争对手能够参与竞争、消费者拥有更多选择而对大型科技公司进行整治，但此举一直受到美国总统Donald Trump政府的批评，后者指控这些措施是专门针对美国公司的。

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    作为欧盟的执行机构，欧盟委员会曾表示，其法律不针对任何国籍的公司，而仅仅是在捍卫其数字和民主标准，并称这些标准可作为世界其他地区的基准。

    Musk曾在选举中为Trump所属共和党的候选人提供资金支持，并在上一次选举中支持Trump本人。他曾表示，欧盟的技术法规阻碍了技术进步。

    自2022年Musk收购当时名为Twitter的X平台以来，维权人士和专家一直广泛批评该平台，称平台上的仇恨言论、虚假信息和未经同意的色情内容有所增加。 路透社

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