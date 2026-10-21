Monee分拆上市会为Sea的投资者带来丰厚回报吗？DBS对此发表了看法

BROKERS’ TAKE

该研究机构表示，分拆上市其金融科技部门可能带来上行空间，但“实际”障碍依然存在

DBS指出，Monee的估值可能在180亿至220亿美元之间。 图片来源：海峡时报

【新加坡】DBS集团研究部表示，Sea旗下的数字金融服务部门Monee的潜在上市可能对其母公司产生积极影响，但围绕此次上市及其上行空间的“实际”障碍依然存在。

这家总部位于新加坡的科技集团在美国纳斯达克上市，并在新加坡交易所发行新加坡存托凭证。根据路透社于周二（10月20日）看到的一份内部备忘录，该公司正计划将Monee分拆上市。

该备忘录称，Sea还将推出一个人工智能企业平台业务。

消息发布后，DBS于周二维持对Sea股票105美元的目标价，并给予“持有”评级。

分析师Sachin Mittal估计，根据Monee 2027年约15亿美元的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的12至15倍计算，其估值可能在180亿至220亿美元之间。

Sea目前的股价意味着其金融科技部门的估值仅为60亿美元，这意味着一次成功的分拆可能为Sea的股价释放每股18美元（即21%）的上行空间。

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DBS指出，尽管营收增长强劲，Monee 2026年第二季度的收入同比上涨58.9%至14亿美元，其贷款总额也扩大了62.5%至111亿美元，但该部门正面临日益增长的信贷损失拨备。

2026年第二季度，其拨备同比猛增75%至5.54亿美元。Sea管理层将这一增长归因于通过“先买后付”（buy-now-pay-later）服务SPayLater发放的贷款， 以及对巴西等风险较高市场的敞口，这部分市场约占其总贷款额的15%至16%。

DBS表示，由于Monee运营所在的八个市场存在监管障碍，因此在2027年之前上市的可能性不大。在新加坡，根据《银行法》，任何收购Monee子公司MariBank超过5%股份的投资者都需要获得批准。

与此同时，印度尼西亚金融服务管理局（Financial Services Authority）的新法规将从2027年起，把“先买后付”服务的债务收入比上限设为40%，这可能会减缓SPayLater的增长。此外， MariBank Philippines在今年7月才获得数字银行牌照。

DBS还表示，此外，独立运营的Monee需要与Shopee进行公平交易（arm’s length transaction），这将使两者之间的关系复杂化。目前，该金融科技部门从Sea电商平台的用户基础和客户预付款中获益匪浅。

周二，Sea的股价收盘下跌9.1%，即8.04美元，报80.43美元。