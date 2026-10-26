电讯首选国际子公司从马来西亚 U Mobile 获得价值13亿新元的供应链合同

该合同预计将提振集团在2027财年的盈利和有形资产净值

此次续签的原合同于2024年2月签署，将于2027年2月到期，当时价值5亿新元。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 主板上市公司 电讯首选国际 (TeleChoice International) 赢得与马来西亚电信公司 U Mobile 的一份续签合同，价值约13亿新元。

在周一（10月26日）发布的交易所公告中，信息通信产品与服务提供商电讯首选国际表示，续签的合同为期三年，并可选择再延长两年。

电讯首选国际总裁兼首席执行官 Pauline Wong 表示：“随着 U Mobile 将其 Ultra 5G 网络的全国覆盖范围扩大，我们将进一步投资于我们的人员、系统和自动化。我们还将利用这一经验，将我们的管理服务业务进一步推向整个区域。”

原合同于2024年2月签署，将于2027年2月到期，价值5亿新元。

该合同由 U Mobile 与电讯首选国际的马来西亚子公司 Planet Telecoms Managed Services (PTMS) 签署，内容是提供第四方物流 (4PL) 服务，这意味着签约方将管理和设计公司的整个端到端供应链。

根据合同，PTMS 将端到端地管理 U Mobile 的设备供应链，包括库存管理、仓储、订单履行和分销。该公司还为设备库存提供融资，并为交付提供保险。

电讯首选国际将此合伙业务描述为其马来西亚业务的重要增长动力。公司指出，此次合同续签预计将对集团截至2027年12月31日财年的每股综合有形资产净值和每股综合盈利产生“积极影响”。

该股周一收盘持平，报0.198新元。